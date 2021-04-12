Спорт и искусство в преддверии Дня космонавтики привезли из ногинского театра в Липецк

10 апре­ля 2021 года в Липец­ке состо­я­лось необыч­ное спор­тив­ное меро­при­я­тие – гала-матч хок­кей­ных команд в спорт­ком­плек­се «Звёзд­ный». Состя­за­лись «Авиа­то­ры» липец­ко­го авиацен­тра и коман­да «Звёзд­ный десант».

Дирек­тор «Мос­ков­ско­го област­но­го теат­ра дра­мы и коме­дии», член Сою­за кине­ма­то­гра­фи­стов Рос­сии и капи­тан извест­ной хок­кей­ной коман­ды «КомАр» Алек­сандр Моро­зов в этот раз собрал в «Звёзд­ном десан­те» име­ни­тых спортс­ме­нов и попу­ляр­ных арти­стов. На липец­кий лёд вышли олим­пий­ская чем­пи­он­ка по конь­ко­беж­но­му спор­ту, депу­тат Гос­ду­мы Свет­ла­на Журо­ва, заслу­жен­ный мастер спор­та СССР, участ­ник леген­дар­ной супер серии СССР-Кана­да Вяче­слав Ани­син, совет­ский и рос­сий­ский поэт-песен­ник Алек­сандр Шага­нов, певец, ком­по­зи­тор и про­дю­сер Алек­сандр Доб­ро­нра­вов, актёр и теле­ве­ду­щий Марат Баша­ров, актё­ры Вяче­слав Раз­бе­га­ев, Сер­гей Кома­ров, Макар Запо­рож­ский и дру­гие извест­ные персоны.

Спорт и искус­ство в этот день шли рука об руку. Перед мат­чем почёт­ных гостей и болель­щи­ков при­гла­си­ли на раз­вле­ка­тель­ную про­грам­му, настро­е­ние празд­ни­ка созда­ва­ла кавер-груп­па «ЭМТИВИ». Орга­ни­за­то­ры из Моск­вы пода­ри­ли всем зре­лищ­ное лазер­ное шоу на льду. В пере­ры­вах меж­ду пери­о­да­ми зри­те­лей разо­гре­ва­ли рит­мы от талант­ли­во­го липец­ко­го бара­бан­щи­ка Дмит­рия Хмы­зы. А после мат­ча болель­щи­ки при­ня­ли уча­стие в розыг­ры­ше при­зов от ПАО «Росте­ле­ком». Для всех поклон­ни­ков хок­кея в фина­ле состо­я­лась авто­граф-сес­сия, и каж­дый смог сде­лать фото с име­ни­ты­ми гостями.

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