Спорт и искусство в преддверии Дня космонавтики привезли из ногинского театра в Липецк

10 апреля 2021 года в Липецке состоялось необычное спортивное мероприятие – гала-матч хоккейных команд в спорткомплексе «Звёздный». Состязались «Авиаторы» липецкого авиацентра и команда «Звёздный десант».
Директор «Московского областного театра драмы и комедии», член Союза кинематографистов России и капитан известной хоккейной команды «КомАр» Александр Морозов в этот раз собрал в «Звёздном десанте» именитых спортсменов и популярных артистов. На липецкий лёд вышли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, заслуженный мастер спорта СССР, участник легендарной супер серии СССР-Канада Вячеслав Анисин, советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, певец, композитор и продюсер Александр Добронравов, актёр и телеведущий Марат Башаров, актёры Вячеслав Разбегаев, Сергей Комаров, Макар Запорожский и другие известные персоны.
Спорт и искусство в этот день шли рука об руку. Перед матчем почётных гостей и болельщиков пригласили на развлекательную программу, настроение праздника создавала кавер-группа «ЭМТИВИ». Организаторы из Москвы подарили всем зрелищное лазерное шоу на льду. В перерывах между периодами зрителей разогревали ритмы от талантливого липецкого барабанщика Дмитрия Хмызы. А после матча болельщики приняли участие в розыгрыше призов от ПАО «Ростелеком». Для всех поклонников хоккея в финале состоялась автограф-сессия, и каждый смог сделать фото с именитыми гостями.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.