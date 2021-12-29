«Спорт Тоша» для детей, а комментаторы — настоящие!

З января 2022 года в утреннем эфире телеканала «Матч ТВ» впервые стартует детский анимационный сериал — «Спорт Тоша».

Сериал «Спорт Тоша» — один из первых сериалов анимационной студии ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа», созданной в мае 2021 года. Создатели сериала предлагают детской аудитории в возрасте 3-5 лет двадцать шесть серий спортивных приключений героев Дракоши Тоши и Левы.

Львенок Лева и его друг Дракоша Тоша мечтают стать спортсменами, но пока не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. «Спорт Тоша» — забавная энциклопедия видов спорта для малышей, а в некоторых эпизодах зрители услышат знакомые голоса знаменитых комментаторов канал «Матч ТВ».

Сериал поможет малышам узнать о видах спорта, поверить в свои силы и сделать первый шаг к победам. И какой шаг – в сериале можно попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и… освоить свое первое спортивное упражнение. Спортивные приключения ждут Дракошу Тошу и Леву буквально на каждом шагу, а фантастическое существо Тойройчик помогает им реализовать свои фантазии с помощью волшебных пузырей. Познакомиться со спортом героям помогают их друзья и даже ожившие спортивные предметы. Согласитесь, кто сможет лучше футбольного мяча рассказать о футболе?

Из большого спорта пришли в анимационный сериал «Спорт Тоша» птички-комментаторы, которых озвучивают известные спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

Дмитрий Губерниев впервые озвучил героя в анимации. «Мне кажется, что мульфильмы — это замечательный игровой и воспитательный образ для детишек. Они посмотрят сериал, воодушевятся моими блистательными комментариями и пойдут заниматься спортом, а еще возьмут с собой родителей, бабушек и дедушек. Единственное – маловато текста, хочется больше!», – говорит известный спортивный комментатор.

Георгий Черданцев долго искал голос своего героя. «Комментатор-клест — птица серьезная. Очень увлекательно работать для детей, каждое слово должно эмоционально и интонационно работать. Самому интересно увидеть, что в результате получилось. А вообще, это правда – большой спорт начинается с маленького спорта, в который ребят приведут герои мультсериала. Я очень надеюсь, что вслед за спортплощадкой в мультсериале ребята придут на спортплощадку настоящую. И это здорово!»

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин ждет премьеры сериала, чтобы посмотреть «Спорт Тошу» вместе с сыном Ромой: «Я всегда был убежден, что готов озвучивать мультфильмы, поэтому я с огромным удовольствием в эту историю вписался и старался, чтобы было прикольно. Это классная идея — сделать мультфильм про спорт. В семье у нас канал «Матч ТВ» пока смотрю только я, Рома максимум ищет там папу, когда меня нет дома. А вот мультфильмы ему интересны, так что я думаю, будем теперь смотреть канал вместе. Это здорово — знакомить детей со спортом через мультсериал. Ждем премьеру!».

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