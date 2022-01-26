«Спорт Тоша» расскажет малышам об Олимпиаде

Анимационный спортивный сериал «Спорт Тоша» обрадует зрителей новыми эпизодами накануне Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Олимпийский комитет России поддерживает инициативу.

Три новых серии выйдут в эфире телеканала «Матч!» 30 января в 9:45.

В новых эпизодах неугомонный Дракоша Тоша и его друг львенок Лева расскажут ребятам, что Олимпиады бывают летними и зимними. В одной из серий друзья разберутся в тонкостях катания на коньках — коньковые виды спорта входят в программу XXIV Олимпийских игр.

В этом увлекательном путешествии в мир спорта веселых героев сопровождают эксперты с удивительно знакомыми голосами асов спортивной тележурналистики – это птички-комментаторы Клест (Георгий Черданцев) и какаду (Дмитрий Губерниев).

«Все сумеем, сможем все!» — этот девиз Дракоши Тоши и Левы созвучен философии олимпийского движения «Быстрее, выше, сильнее!».

Друзья приходят к выводу, что чья-либо победа в соревнованиях не должна мешать дружбе. Лидеры России и Китая, где пройдет Олимпиада, говорят о том же — спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами.

Авторы ставили для себя цель показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе спорт по душе и по силам, а победа зависит от старания и дружной команды. В каждой серии – простые и доступные упражнения, которые дети могут повторить.

Команда анимационной студии серьезно готовилась к Олимпиаде — так, за разрешением на использование наименований и олимпийской символики обращались в Олимпийский комитет России и нашли поддержку.

«Большие победы – это всегда совокупность многих факторов. Даже самые незначительные на первый взгляд детали, как правило, играют огромное значение! Нашим спортсменам по силам бороться за место в топ-3 общекомандного медального зачета Олимпийских игр в Пекине. И если на родине их будут поддерживать в том числе и маленькие болельщики «Спорт Тоши», то это тоже станет маленьким, но важным детским вкладом в нашу общую победу! Ведь чем больше болельщиков, тем сильнее позитивная энергетика, которая передается спортсменам. А чем успешнее выступают спортсмены, тем сильнее эмоции у всех, кто их поддерживает. И вместе мы становимся сильнее», – отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.