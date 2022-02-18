«Спорт Тоша» стал другом юных болельщиков за рубежом

Публичные показы анимационного спортивного сериала «Спорт Тоша» анимационной студии группы компаний ГПМ КИТ организованы в партнерстве с Россотрудничеством в дни Олимпиады в нескольких странах.

Первые 13 серий «Спорт Тоши» смогут увидеть дети и взрослые в представительствах Россотрудничества – Русских домах. К совместному проекту уже подключились Русские дома в Турции (Анкара), Черногории (Подгорица), Финляндии (Хельсинки), Вьетнаме (Ханой) и Словакии (Братислава).

Открытый показ «Спорт Тоши» состоится и в Пекине, в Китае детская и взрослая аудитория сможет познакомиться с очаровательными Дракошей Тошей и львенком Левой 21 февраля.

— Для взрослых болельщиков Олимпиада одно из главных событий года. Малыши тоже смогут прочувствовать это с помощью маленьких героев сериала «Спорт Тоша», — считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. — В целом это очень добрый и семейный проект, направленный на мир во всем мире. Для нас важно, что малыши узнают больше о спорте, но еще важнее, что они таким образом получат анимационный привет из России. И это — тоже вклад в позитивный образ России за рубежом, вклад добрый и интересный.

Для команды сериала такие совместные проекты – возможность помочь детям и родителям найти общие интересы и взаимопонимание.

— Наша компания — участник Альянса по защите детей в цифровой среде, вместе мы решаем задачи по созданию полезного и развивающего современного детского контента — отметила генеральный директор, генеральный продюсер студии Альбина Мухаметзянова. – «Спорт Тоша» действительно развивает детей, помогает им узнавать больше о себе и о мире, открывать свои лучшие стороны, спорт помог найти общую тему для диалога детей и родителей. Думаем, не за горами то время, когда «Спорт Тоше» придется научиться разговаривать на языках тех стран, куда он уже добрался и тех, куда поедет еще. Мы уверены, что у проекта большое будущее.

Сериал «Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории (26 серий по 3 минуты) от анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа». «Спорт Тоша» стартовал на канале «Матч!» 3 января, затем эстафету приняла платформа IVI, теперь веселых героев сериала можно увидеть на YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO.

С 15 февраля веселые приключения Дракоши Тоши, львенка Левы и их друзей в мире спорта также можно найти в онлайн-кинотеатре PREMIER. Медиатека онлайн-кинотеатра предлагает пользователям оригинальные сериалы, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа».

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