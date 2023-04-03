Спортсмены в кино: Джон Сина, Дуэйн Джонсон и другие

Голливуд проводит кастинг профессиональных спортсменов достаточно часто, начиная с 1930-х годов. Некоторые из этих актёров-спортсменов играют лишь в камео, но удивительное множество преодолели эти границы и стали настоящими кинозвёздами. Редакция Legalbet.kz рассказывает читателям АртМосковии, кому из спортивных звёзд удалось построить карьеру в кино.

Ронда Роузи

Виды спорта: борьба, смешанные единоборства, дзюдо.

Роузи — женщина-боец, которая была лучшей в UFC, WWE и выиграла бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. С ролями оперативника ЦРУ Сэма Сноу в «22 милях» (2018), телохранителя Кары в «Форсаже 7» (2015) и инструктора по боям в перезагрузке «Ангелов Чарли» (2019) она стала известной актрисой.

Шакил О'Нил

Спорт: баскетбол.

О'Нил всегда получает удовольствие в кино, и неважно, кого играет — звезду баскетбола из колледжа в «Голубых фишках» (1994) или 5000-летнего джинна в «Казам» (1996). А в кинокартине DC Comics «Сталь» (1997) он стал одним из первых чернокожих актёров, сыгравших главную роль в фильме о супергероях.

Соня Хени

Спорт: фигурное катание.

Имея за плечами золото Олимпийских игр и чемпионатов мира, норвежская фигуристка подписала контракт с кинокомпанией Twentieth Century Fox в 1936 году. Она быстро стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, делая то, что у неё получалось лучше всего. Она каталась на коньках в фильмах «Одна на миллион» (1936), «Тонкий лёд» (1937), «Счастливая посадка» (1938), «Вторая скрипка» (1939) и других. И даже заработала место на Аллее славы в Голливуде.

Джонни Вайсмюллер

Спорт: плавание, водное поло.

На Олимпийских играх 1924 и 1928 годов легендарный спортсмен заработал пять золотых медалей в плавании и бронзу в водном поло. Вайсмюллер дебютировал в кино в музыкальной комедии, сыграв молчаливого Адониса, одетого только в фиговый листок. Он променял лист на набедренную повязку в своей культовой роли Тарзана в серии экранизаций романов Эдгара Райса Берроуза о «человеке-обезьяне» (1932—1948).

Джон Сина

Спорт: борьба.

Борец WWE превратил своё значительное обаяние на ринге в удивительно разнообразную актерскую карьеру. Сина заслужил восторжённые отзывы в фильмах «Бамблби» (2018), F9 (2021), сыграл помешанного на фитнесе бойфренда Эми Шумер в романтической комедии «Крушение поезда» (2015). Джон озвучивал белого медведя по имени Йоши в «Дулиттле» 2020 года и знаменитого любителя цветов в мультфильме «Фердинанд» (2017).

Джим Браун

Спорт: футбол.

85-летний Браун часто входит в число лучших футболистов всех времён, и его набег на Голливуд был не менее впечатляющим. Он вписывался в любой жанр, в котором пробовал силы, включая нео-нуар (The Split, 1968), шпионаж (Ice Station Zebra, 1968) и вестерн (Take a Hard Ride, 1975).

Арнольд Шварценеггер

Вид спорта: бодибилдинг.

После документального фильма 1977 года «Качая железо», семикратный «Мистер Олимпия» нацелился на Голливуд, где стал одной из самых прибыльных звёзд 80-х и 90-х годов. Его череда боевиков, включая франшизу «Терминатор», фильмы «Хищник» (1987), «Вспомнить все» (1987) и «Правдивая ложь» (1994), была впечатляющей, но более неожиданным стал его комедийный талант, продемонстрированный в «Близнецах» (1988). и «Полицейском из детского сада» (1990).

Дуэйн Джонсон

Виды спорта: рестлинг, американский футбол.

После победы в чемпионате 1991 года с футбольной командой Университета Майами, Джонсон переключился на семейный бизнес — профессиональный рестлинг, где он был известен под псевдонимом Скала. С момента первой актёрской роли в фильме «Мумия возвращается» (2001), Джонсон заработал почти 12 миллиардов долларов в мировом прокате. Вы могли бы ожидать, что его размеры ограничат количество ролей, которые он может сыграть, но Дуэйн доказал, что может делать почти всё. В его активе телевизионные комедии (пример — «Игроки», 2015 г.), мультфильмы («Моана», 2016), фильмы-катастрофы («Сан-Андреас», 2015) и семейные приключенческие фильмы («Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», 2017).

Фото из открытых источников

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