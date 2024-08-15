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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСпрос на книги про мусульман вырос на 77%

Спрос на книги про мусульман вырос на 77%

editor
By editor
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ислам

Книжный сервис Литрес изучил продажи книг о религии и определил, какие произведения пользуются наибольшей популярностью. Аналитики зафиксировали рост спроса на 77% в категории «Ислам и мусульманство» в период с 1 января по 30 июня в 2024 году по сравнению с первым полугодием предыдущего года. Также на 30% увеличилось количество продаж в направлении «Православные традиции».

Среди религиозной литературы самой популярной стала категория книг об исламе и мусульманстве. Спрос на нее в первом полугодии 2024 года вырос на 77% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Первое место в рейтинге занимает работа богослова и психолога Мухаммада Гамидуллаева «Исламская психология: самоуправление личности». На второй позиции — «Путь ислама. От Пророка до Еврохалифата» Александра Мосякина. В топ-3 также попало историческое произведение российского востоковеда Рената Беккина «”Люди в верности надежные…”. Татарские муфтияты и государство в России (XVIII–XXI века)». Вторая книга Мухаммада Гамидуллаева – «Исламская наука: самоуправление личности» расположилась на четвертой строчке. А замыкает рейтинг «Путь. Духовная практика суфизма» шейха Джавада Нурбахша. 

Книги в категории «Православные традиции» покупали на 30% больше, чем в период с 1 января по 30 июня в 2023 году. «Материнские заметки» многодетной мамы и педагога Анны Сапрыкиной занимают первую позицию в топе. На втором месте – сборник «Прииде пост. Чтения на каждый день Великого поста», в котором содержатся тексты молитв, читаемых в самый строгий пост. Произведение «Венцы любви. Книга о таинстве венчания» протоиерея Владимира Хулапа расположилось на третьей строчке. Следом идет аудиокнига святителя Иоанна Златоуста «Христианский брак». В топ-5 также вошло «Изъяснение Божественной Литургии» святого Николая Кавасилы о главном богослужении в православной церкви. 

«В современном нестабильном мире люди очень часто ищут опору в знакомых традициях. А мировые религии, ислам и христианство могут дать ответы на вопросы о смысле жизни, месте человека в мире, границе между добром и злом, грехом и добродетелью, и подсказать, как действовать в неопределенности, опираясь на вечные ценности», — комментирует Елена Тарасова, нон-фикшн редактор ГК «ЛитРес».

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