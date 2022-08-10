Спрос на музеи, кино и развлечения «у дома» вырос в два раза

Летом 2022 года в России вырос интерес к музеям, фестивалям, спортивным мероприятиям, паркам аттракционов и другим развлечениям в своем городе или рядом с ним. К такому выводу пришли аналитики МТС, которые проанализировали с помощью обезличенных больших данных трафик на сайты музеев, фестивалей и других мероприятий, а также расходы на развлечения в июне-июле 2022 года.

По данным компании трафик на сайты музеев вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего взлетел интерес к Пушкинскому музею в Москве: трафик увеличился более чем в два раза (+105%). Также заметно вырос интерес к сайтам Русского музея (+49%) и Третьяковской галереи (+45%). В целом россияне стали в два раза чаще покупать билеты в музеи и на локальные достопримечательности, а средний чек по таким транзакциям вырос на 27%.

На 6% вырос трафик на сайты музыкальных фестивалей, а билеты на них стали покупать чаще на 36%. Билеты на спортивные мероприятия купили больше на +15%, в парки аттракционов и цирки на 10%, в аквариумы, океанариумы и дельфинарии – в два с лишним раза.

Россияне стали также активнее пользоваться онлайн-кинотеатрами. Количество покупок в июне — июле этого года выросло на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года. На возросший интерес к онлайн-кинотеатрам, по мнению аналитиков, повлиял уход из отечественного проката фильмов Warner Bros., Universal Pictures, Disney, Sony и Paramount и создание собственного контента российскими стриминговыми сервисами. К примеру, только KION за полтора года выпустил 32 оригинальных фильма и сериала. При этом заметно вырос интерес к документальному кино – количество просмотров документальных картин выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Среди игрового кино чаще всего смотрят комедии – на них приходится 39% просмотров; 27% – на фильмы для семейного просмотра, 17% – на детективы, 16% – на драмы.

Анализ проводился на основе обезличенных данных Big Data, МТС Банка и онлайн-кинотеатра KION.

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