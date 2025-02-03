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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUСпрос на онлайн-обучение музыке за год вырос на 28,5%

Спрос на онлайн-обучение музыке за год вырос на 28,5%

editor
By editor
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музыка
Фото © пресс-служба Музторг

Такие данные получены аналитиками крупнейшей в России сети по продаже музыкальных инструментов и оборудования «Музторг». В сравнении сопоставлялись результаты за 2023 и 2024 годы соответственно.

При этом, эксперты компании отмечают, что ТОП-3 направления, которые пользовались особой популярностью среди покупателей онлайн-обучения, стали гитара, клавишные и вокал.

Что же касается возрастных предпочтений, то для детей чаще всего приобретается обучение гитаре, тогда как среди взрослых популярны равнозначно гитара и клавишные.

Тройка федеральных округов-лидеров по покупкам онлайн-обучения музыке выглядит так: Центральный федеральный округ, Северо- Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ.

«Рост интереса к онлайн-обучению музыке обусловлен многими факторами. Первое- мы отмечаем, что россияне начали уделять большее внимание своим хобби, отдыху, т.е. всему, что может доставить радость и удовольствие в текущих реалиях сегодняшнего дня. Второе, это, безусловно, отсутствие необходимости тратить время на дорогу до ближайшего музыкального учреждения и возможность выбирать удобное время для занятий. Сегодня мы стремимся совершенствовать обучающие программы, наполнять их все большей фактурой, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей», – говорит директор по продажам Музторг Роман Тхазеплев.

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