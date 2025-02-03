Спрос на онлайн-обучение музыке за год вырос на 28,5%

Такие данные получены аналитиками крупнейшей в России сети по продаже музыкальных инструментов и оборудования «Музторг». В сравнении сопоставлялись результаты за 2023 и 2024 годы соответственно.

При этом, эксперты компании отмечают, что ТОП-3 направления, которые пользовались особой популярностью среди покупателей онлайн-обучения, стали гитара, клавишные и вокал.

Что же касается возрастных предпочтений, то для детей чаще всего приобретается обучение гитаре, тогда как среди взрослых популярны равнозначно гитара и клавишные.

Тройка федеральных округов-лидеров по покупкам онлайн-обучения музыке выглядит так: Центральный федеральный округ, Северо- Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ.

«Рост интереса к онлайн-обучению музыке обусловлен многими факторами. Первое- мы отмечаем, что россияне начали уделять большее внимание своим хобби, отдыху, т.е. всему, что может доставить радость и удовольствие в текущих реалиях сегодняшнего дня. Второе, это, безусловно, отсутствие необходимости тратить время на дорогу до ближайшего музыкального учреждения и возможность выбирать удобное время для занятий. Сегодня мы стремимся совершенствовать обучающие программы, наполнять их все большей фактурой, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей», – говорит директор по продажам Музторг Роман Тхазеплев.