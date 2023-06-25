Спрос на специалистов в сфере создания событий вырос в 2 раза

В арт-кластере «Таврида» стартовал второй образовательный заезд сезона 2023 — «За сценой. Люди. Технологии. Процесс», который собрал режиссеров, ивент-менеджеров, продюсеров, художников по свету, звукорежиссеров и других специалистов, создающих массовые мероприятия. Молодые ивенторы на протяжении недели будут узнавать все тонкости создания зрелищных шоу и событий у лидеров индустрий.

Эксперты делового форума «Вектор 2023» утверждают, что спрос россиян на культурные события и мероприятия вырос более чем на 50% в сравнении с 2022 годом. При этом граждане не хотят просто развлекаться — всё более популярными и посещаемыми становятся мероприятия со смыслом. Страна посещает концептуальные выставки и театральные постановки, патриотические концерты, образовательные хакатоны и другие идейные мероприятия. Как следствие — на рынке труда растет спрос на профильных специалистов, которые будут создавать подобные события для граждан.

Образовательный заезд «За сценой: люди, технологии, процесс» запущен специально для молодых профи, которые занимаются созданием, наполнением и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. В рамках заезда четыре тематические арт-школы для специалистов будут прокачивать теоретические и практические навыки участников в продвижении мероприятий, а также за их техническом, визуальном и художественном воплощении.

Арт-школа режиссуры массовых мероприятий объединила более 100 режиссеров театрализованных, спортивных и эстрадных представлений (концертов), режиссеров шоу и массовых событий, культурных региональных центров, вторых режиссеров, помощников режиссеров и менеджеров сцены шоу и событий (stage manager). Вместе с ведущими экспертами участники разберутся в новых технологиях создания уникальных шоу и событий, получат инструменты и практические советы от опытных режиссеров и режиссерско-постановочных групп. Участники арт-школы смогут заявить о себе и принять участие в отборе в режиссерско-постановочную группу Фестиваля «Таврида.АРТ» 2023.

Арт-школа продюсирования событий создана специально для продюсеров концертов и фестивалей, руководителей отделов культурно-массовой работы, ивент-продюсеров и ивент-менеджеров, технических директоров и музыкальных продюсеров шоу. Участники узнают секреты успешной сборки крупного события, изучат все тонкости составления сметы, научатся грамотно выстраивать взаимодействие с техническими подрядчиками и артистами. Экспертами выступят продюсеры крупнейших событий в России, которые проанализируют реальные неудачи и ошибки, расскажут молодым профи о способах их решения.

Участниками арт-школы сценических технологий стали моушн-дизайнеры, видео-инженеры, художники виртуальной и дополнительной реальности, художники по свету, инженеры, занимающиеся визуализацией и проработкой конструктивной, декоративной, световой прочих составляющих шоу, событий или фестивалей, инженеры-конструкторы сценического комплекса, инженеры-технологи сценического комплекса, разработчики новых технологий машинерии сцены и робототехники — все те люди, которые занимаются техническим и визуальным воплощением идеи. Они погрузятся в тонкости работы с технической стороной организации событий, получат доступ к новым инструментам создания визуальных эффектов и инструкцией к их применению. Эксперты раскроют секреты оформления пространства и расскажут о главных трендах в работе со сценическими технологиями.

В арт-школе сценического дизайна собрались художники по костюмам, художники по гриму, сценографы и художники-постановщики. В программе лекции и мастер-классы по созданию сценического дизайна, работа со сценографией и костюмами: от задумки до выбора материала, а также разработка концепций для культурных событий.

Особенностью заезда станет объединение участников разных арт-школ в 6 режиссерско-постановочных групп путем жеребьевки. Пять групп будут работать над созданием готового шоу для резидентов Тавриды — ANOPRIEV, Natali Ka, BELOGAI, Nika Dubik, PAVLUSHINA. Шестая группа будет работать над экспериментальной разработкой — на площадке при помощи искусственного интеллекта будет создан аватар одного из резидентов «Тавриды». Презентация аватара пройдет в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

Первый день заезда начался с большого интерактивного формата — путешествия «Открытие». Молодые творцы познакомились с арт-объектами «Солнце Тавриды», «Время» и «Человек, смотрящий в море», увидели яркое танцевальное шоу и музыкальные номера от резидентов арт-кластера. Далее, уже по сложившейся традиции участники загадали заветные желания и торжественно зажгли арт-объект «Маяк» — символ их идей и целей. На церемонии открытия выступили эксперты всех арт-школ заезда «За сценой: люди, технологии, процесс», все присутствующие исполнили гимн России, после чего началось красочное шоу-открытие. На нем выступили резиденты арт-кластера — певица и автор песен Ксения Лебедева, а также группа «Т».

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