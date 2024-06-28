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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСпрос работодателей на специалистов творческих профессий вырос на 30% за год

Спрос работодателей на специалистов творческих профессий вырос на 30% за год

editor
By editor
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видеомонтажер

Многие россияне задумываются о том, чтобы начать работать в творческой сфере, но зачастую опасаются нестабильности доходов и проблем с востребованностью на рынке труда. Эксперты Авито Работы проанализировали среднерыночные данные по творческим вакансиям за первые кварталы 2023 и 2024 годов и выявили рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых креативных профессий.

Результаты исследования показали — в I квартале текущего года количество вакансий для творческих специалистов увеличилось на 30% год от году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 19% и достигли 76 149 рублей в месяц.

Наибольшую динамику роста числа вакансий продемонстрировали профессии звукорежиссера (+55%), видеооператора (+48%), видеомонтажера (+46%), музыканта (+38%) и актера (+32%).

При этом средние предлагаемые зарплаты в креативных профессиях также выросли год от году. В первом квартале текущего года новые кандидаты на вакансию модели могли рассчитывать в среднем на 28% больше при сравнении с первым кварталом прошлого года, кандидаты на позицию актера или дизайнера — на 20%.

При этом самой высокооплачиваемой на рынке в первом квартале 2024 года оказалась профессия архитектора — новым сотрудникам работодатели готовы были предложить в среднем 108 187 рублей в месяц при полной занятости. На вакансии модели кандидатам в текущем году предлагали в среднем 98 358 рублей, дизайнера — 87 202 рубля в месяц. В ТОП-5 хорошо оплачиваемых профессий также вошли позиции видеооператора и актера — в I квартале 2024 новые сотрудники на эти позиции могли рассчитывать в среднем на 83 997 и 77 900 рублей в месяц соответственно.

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