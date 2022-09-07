Сразу два сезона остросюжетного детектива «Рикошет» доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER

Сразу два сезона проекта телекомпании НТВ «Рикошет» с 30 августа доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER. В эфире телеканала НТВ второй сезон стартует 5 сентября.

Оба сезона о бывшем бандите Денисе, которого играет Александр Устюгов. После лихих 90-х он предпочел сделать так, чтобы все думали, будто его нет в живых, потому что на него объявили охоту. Ему удается затеряться в огромной стране, но спустя много лет он должен появиться в провинциальном городке, где родился – у Дениса умерли мать и отец.

В результате он оказывается в центре криминальных разборок. Только теперь он по другую сторону баррикад: чтобы защитить родных ему людей, он объявляет войну преступности.

Получив серьезное ранение в результате криминальных разборок, Денис вместе со своей возлюбленной Кирой (Екатерина Волкова) вынужден скрываться в соседнем городе Глебске. Когда Волков почти оправился после ранения, он хочет уехать за границу. Но когда начинает приводить свой план в действие, понимает, что вряд ли сможет жить где-то кроме России.

Автором сценария и режиссером проекта выступил Денис Карышев. Продюсировали сериал Тимур Вайнштейн, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Оксана Ранкова, Сергей Багиров и другие.

Главные роли исполнили: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петыр Рыков, Ингрид Олеринская, Виктория Заболотная, Григорий Зельцер, Елена Муравьева, Константин Адаев, Данила Якушев.

Два сезона сериала уже доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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