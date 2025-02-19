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СРТ-129 готов принимать посетителей

editor
By editor
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срт-129

В конце 2024 года с набережной Музея Мирового океана траулер отбуксировали в город Светлый, где он проходил плановый ремонт в плавучем доке. Чуть больше двух месяцев понадобилось специалистам, чтобы обеспечить техническую готовность судна. Обслуживание включало в себя очистку наружной обшивки, замену поврежденных частей корпуса, настил новой палубы и покраску.

СРТ-129 был построен еще в 1950 году. В этом году ему 75 лет. Рыболовные траулеры не живут так долго, только статус музейного судна позволяет СРТ-129 оставаться на плаву и встречать посетителей.

Во время ремонта на Светловском судоремонтном заводе выяснилось, что большая часть металлического корпуса изношена. В общей сложности пришлось заменить более 15 тонн металла. Практически полностью была заменена корма, вся главная палуба. Ремонт позволил привести судно в нормативное состояние, обеспечить его безопасность, получить все необходимые документы, которые позволят следующие 10 лет уверенно эксплуатировать судно таким, каким его сегодня встречают первые посетители.

«СРТ-129 – это музейное судно. Одна из важнейших его составляющих – это экспозиция. В течение последних нескольких недель здесь происходила невидимая со стороны, но очень сложная и значимая работа. Приводились в порядок внутренние помещения, палубы в трюмах, переборки, собирались витрины, в которых разместились музейные предметы. Научные сотрудники и экипаж работали для того, чтобы судно было готово не только технически, но и смогло открыть свои двери как музей.

срт-129

Музей Мирового океана и СРТ-129 станут активными участниками планируемых мероприятий к 80-летию Калининградской области. Трудовая доблесть и героизм калининградских рыбаков, выходивших на промысел и снабжавших всю страну рыбной продукцией, сыграли значимую роль в послевоенном становлении и развитии нашего региона. Музей рассказывает об этом в своих экспозициях и на выставках», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
Средние рыболовные траулеры первыми осваивали дальние районы промысла, были настоящей «кузницей» кадров. Калининградские рыбаки давали 11% всесоюзного вылова рыбы. Именно об этой истории – рыбопромыслового флота России и Калининградской области рассказывает экспозиция, созданная на борту СРТ-129.

Посетили могут подняться на открытую палубу, пройти в носовой отсек с жилой каютой, побывать в трюме, в салон команды, зайти каюту капитана, ходовую и штурманскую рубки. В ходовой рубке установлены приборы и устройства управления судном выпуска 50-70-х гг. XX века. Среди экспонатов – макеты различных орудий лова, карты основных районов промыслов. Исторические справки, характеризующие представляемую в экспозиции эпоху 50-70-х годов, повествующие о судьбах рыбопромысловиков и рыбопереработчиков, ученых.

Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

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