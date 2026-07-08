Стагнация в культуре: продажи падают, цены растут

Первое полугодие 2026 года стало для российского рынка развлекательных мероприятий периодом стагнации. Согласно данным билетного сервиса Ticketland, общий оборот (GMV) не показал роста в денежном выражении, а количество проданных билетов сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены продолжили уверенно расти, что говорит не о здоровом спросе, а скорее о компенсаторной динамике на фоне инфляции и перегрева отдельных сегментов.

Сегментарный срез: театры держатся в деньгах, фестивали проседают сильнее всех

Картина по видам мероприятий неоднородна. Фестивали оказались в наиболее уязвимом положении: GMV снизился на 4%, а продажи билетов рухнули на 9%. Концерты показали символический рост в деньгах (+2%) при падении количества проданных билетов на 4%. Театры выглядят лучше других — оборот вырос на 4%, однако число зрителей уменьшилось на 8%, что указывает на удорожание билетов, а не на расширение аудитории.

По итогам всего театрального сезона (сентябрь–июнь 2026 к сентябрю–июню 2025) динамика чуть позитивнее: продажи остались на уровне прошлого сезона, а GMV прибавил 3%. Но и здесь драйвером стала цена, а не количество посетителей.

Ценовой фактор: билеты подорожали на 8%

Средняя стоимость билета на культурное мероприятие достигла 2416 рублей, увеличившись на 8%. Лидерами подорожания стали театры — рост на 13%, до 2648 рублей. Концерты подорожали на 7% (в среднем 2731 рубль), фестивали — на 6% (2871 рубль). Таким образом, зритель платит больше за то же самое, а количество посещаемых событий в годовом бюджете семьи неизбежно сокращается.

Мнение эксперта: дефицит новизны и поляризация рынка

Генеральный директор МТС Live Дмитрий Зорихин связывает ситуацию с двумя ключевыми факторами. Первый — нехватка новизны: репертуары театров обновляются редко, а состав гастролирующих артистов практически не меняется из года в год. Второй — сегментация: звёзды первой величины (Баста, Леонид Агутин) по-прежнему собирают полные залы, тогда как исполнители среднего звена теряют аудиторию. Показательный пример — Надежда Кадышева, которая отказалась от концерта в «Лужниках» из-за недобора зрителей, несмотря на обилие заявок на эту площадку в начале года.

Зорихин также отмечает, что современный театр перестал быть единым рынком. Сильные проекты со звёздными составами и громкими премьерами пользуются ажиотажным спросом, позволяя поднимать верхнюю планку цены. Зритель платит за статус события, имя режиссёра, ощущение дефицита. Но площадки без крупного бренда, звезд и массового шоу-формата проигрывают в конкурентной борьбе за досуг и бюджет зрителя.

Лидеры продаж: мюзиклы, проверенные хиты и цирк

В топе мероприятий по продажам за полугодие — мюзиклы «Ничего не бойся, я с тобой», «Последняя сказка» и «Мамма Мимо!», спектакли «Мадемуазель Нитуш» (Театр Вахтангова) и «Холопы» (БДТ им. Товстоногова), а также цирковое представление о Белоснежке в Большом Московском цирке. Среди концертов лидируют выступления Леонида Агутина, Басты, «Ленинграда», «Руки Вверх!» и «Кино». По итогам сезона в театральном топе также доминируют мюзиклы, затем следуют «Утиная охота» в БДТ, «Собачье сердце» в театре Комедии и «Мадемуазель Нитуш».

Интересен рейтинг спектаклей с самыми дорогими билетами: здесь лидирует «Гамлет» в МХТ им. Чехова, а также две постановки театра Crave («What women want» и «Табу»), «8 разгневанных женщин» во МХТ и «Без свидетелей» в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

Прогноз: снижение продолжится до 2027 года

Аналитики Ticketland ожидают, что во втором полугодии 2026 года рынок продолжит сокращаться, и эта тенденция сохранится как минимум до первого квартала 2027 года. Причина — совокупное давление экономии потребителей, роста цен и исчерпания «отложенного спроса» после постковидного бума. Если в индустрии не появится новых ярких проектов и форматов, способных переломить инерцию, стагнация может затянуться.