Стал известен шорт-лист ежегодной премии «Headliner года»

События 2020 года наложили свой отпечаток на главные темы, которые объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны. «Headliner года» в эпоху тотальных перемен – это поиск национальной идентичности, нового языка и новых форм в искусстве, новые форматы и сервисы в благотворительности и бизнесе, технологичные стартапы (edtech‑, medtech- и biotech-бизнесы), инклюзивные практики и гражданские инициативы, защищающие право каждого человека на полноценную жизнь и здоровую среду.
Традиционно хедлайнеров выбирали в пяти номинациях: «Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес».
В этом году шорт-лист премии сформирован по итогам экспертного голосования, в него вошли такие проекты и их лидеры, как Григорий Свердлин («Ночлежка», Санкт-Петербург – Москва), Анна Ривина («Насилию.нет»), Юрий Шехватов (фестиваль молодой драматургии «Любимовка»), Ольга Ребковец («Тотальный диктант»), Владимир Долгий-Раппопорт (женская школа футбола GirlsPower), Катя Бочавар (ГРАУНД «Солянка»), Дима Зицер (школа неформального образования «Апельсин», Санкт-Петербург), Екатерина Брудная-Челядинова («Изоизоляция»), Василий Зоркий (проект «Сказки на дому»), Константин Рахманов (STENOGRAFFIA, Екатеринбург), Лиза Згирская («Проект 701», Томск), Мария Лолейт («Орнамика»), Татьяна Черных (Креативное село XXI век, Бурятия), Анор Тукаева (сохранение храма-маяка в Крохино, Белозерск), Анна Трапкова (Музей Москвы. Фотопроект «Москва. Великая пустота»), Алексей Кавокин (квантовый компьютер из жидкого света, Санкт-Петербург), Мария Пиотровская (Центр помощи детям с трудностями обучения (дислексия)), Екатерина Мень (Центр инклюзивного образования для детей с аутизмом), Геннадий Борисов (Космический поиск, Симферополь), Вера Курбатова (информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития «Обнаженные сердца онлайн»), Алексей Рыбаков (система распознавания цветов для слепых и слабовидящих), Оксана Селендеева (школа программирования CODDY), Александр Болоздыня (разработка нейтринного детектора нового поколения), Валерия Коростелева («Собиратор»), Елена Синаюк и Анна Светакова (Центр реабилитации временно бездомных животных «ЮНА»), Рамазан Меджидов (платформа для фандрайзинга TOOBA, Дагестан), Ольга Сорина (Центр психологической помощи работникам благотворительных организаций «ВДОХ», Санкт-Петербург), Алания Журкина («Убежище» – помощь людям в тяжелой ситуации), Николай Романенко (акция «Подари дрова», Тверская область), Марина Аксенова (БФ «Солнечный город», Новосибирск), Анна Глубокова (БФ «Верь в мечту»), Константин Урванцев (Altairika – EdTech-компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Новосибирск), Илья Попов (сервис GoodSurfing, Татарстан), Магомед-Амин Идилов (сервис Cerebrum MD), Евгений Соболев (выявление болезней кожи на основе фотографий при помощи ИИ SCANDERM), Анна Мещерякова (Третье Мнение. Забота 24/7 – программно-аппаратный комплекс для мониторинга ухода за пациентами), Рудольф Ан (мобильное приложение EATME #спасиеду, Санкт-Петербург), Владимир Буйвидис («Фабрика инноваций» – завод по производству интерактивного оборудования BM Group), Максим Юрин (дизайнерские тату-перчатки GLOVE.ME), Мария Бородина (пансионат для пожилых людей «Федоровский пансион», Санкт-Петербург), Светлана Захаренкова (интерактивная детская игрушка-компаньон «Умный Мишка (Mishka AI)»), Ярослав Святославский (первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне IRONMAN, первый пилот-испытатель российского медицинского экзоскелета ExoAtlet), Анастасия Нифонтова (стала первой в мире женщиной-участницей и финишером в моторалли «Дакар»), Алена Сергеева (проект TIMERMAN, Татарстан), Александра Темлякова и Анна Крымская (онлайн-сервис психологической помощи YOUTALK), Олег Шевелев (технологии управления температурой коры больших полушарий головного мозга), Вадим Зеленский (благотворительный фонд развития инклюзии в спорте «#БОЛЬШЕЧЕММОЖЕШЬ»), Игорь Черненко (школа Sup-серфинга BEAVERS, Санкт-Петербург), Галина Мазур (инклюзивная «Школа героев», Волгоград), Наталья Трапезникова (детский медицинский центр «Три Пингвина» для комплексного обследования и лечения детей с ОВЗ, Абакан).
В этом году оргкомитет принял решение не присуждать призы лидерам народного голосования из-за экстраординарной ситуации с набросами голосов в последние дни онлайн-голосования.
Победителей премии в номинациях – их в этом году будет 15 (по 3 проекта в каждой номинации) – определит экспертный совет, в который вошли: директор радио «Культура» Ксения Ламшина, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, экс-главный редактор проекта Сноб.ру Ксения Чудинова, генеральный директор национальной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, сооснователь книжной ярмарки Non-fiction Александр Гаврилов, директор Московского международного салона образования Максим Казарновский, главный редактор журнала «Мел» Надежда Папудогло, заместитель главного редактора Forbes Russia Анастасия Карпова, эксперт по решениям и продуктам AI Николай Тржаскал, сооснователь компании MaxBionic Тимур Сайфутдинов, эксперт по mindfulness Никита Рождественский, эксперт по культурному PR и маркетингу Татьяна Немировкая, главный редактор и издатель Собака.ру (Ростов-на-Дону) Станислав Затонский, руководитель программ АСИ, продюсер социальных проектов Ольга Дроздова, исполнительный директор Фонда социальных проектов Наталья Кремнёва, главный редактор журнала «Филантроп» Ольга Павлова, руководитель социальных и международных проектов партнерской редакции ТАСС Ирина Мандрыкина, создатель и руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий, спортивный комментатор Павел Занозин, врач-психотерапевт Амина Назаралиева, основатель компании 3sport и организатор гонок серии GROM Михаил Громов, эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев, главный редактор «Хайтек» Ксения Суворова, шеф-редактор портала «Наука и жизнь» Максим Абаев, соучредитель Фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс» Владимир Раевский.
Главный «Headliner года» будет выбран независимым жюри из 15 финалистов, состав жюри будет объявлен дополнительно. Подведение итогов и церемония награждения авторов лучших проектов состоится в Москве в начале апреля 2021 года.