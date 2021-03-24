Стал известен шорт-лист ежегодной премии «Headliner года»

Собы­тия 2020 года нало­жи­ли свой отпе­ча­ток на глав­ные темы, кото­рые объ­еди­ня­ют и вдох­нов­ля­ют людей в раз­ных кон­цах стра­ны. «Headliner года» в эпо­ху тоталь­ных пере­мен – это поиск наци­о­наль­ной иден­тич­но­сти, ново­го язы­ка и новых форм в искус­стве, новые фор­ма­ты и сер­ви­сы в бла­го­тво­ри­тель­но­сти и биз­не­се, тех­но­ло­гич­ные стар­та­пы (edtech‑, medtech- и biotech-биз­не­сы), инклю­зив­ные прак­ти­ки и граж­дан­ские ини­ци­а­ти­вы, защи­ща­ю­щие пра­во каж­до­го чело­ве­ка на пол­но­цен­ную жизнь и здо­ро­вую среду.

Тра­ди­ци­он­но хед­лай­не­ров выби­ра­ли в пяти номи­на­ци­ях: «Обще­ствен­ная дея­тель­ность и соци­аль­ные про­ек­ты», «Куль­ту­ра и искус­ство», «Нау­ка и обра­зо­ва­ние», «Биз­нес и инно­ва­ции», «Спорт, здо­ро­вье, фитнес».

В этом году шорт-лист пре­мии сфор­ми­ро­ван по ито­гам экс­перт­но­го голо­со­ва­ния, в него вошли такие про­ек­ты и их лиде­ры, как Гри­го­рий Сверд­лин («Ноч­леж­ка», Санкт-Петер­бург – Москва), Анна Риви­на («Насилию.нет»), Юрий Шехва­тов (фести­валь моло­дой дра­ма­тур­гии «Люби­мов­ка»), Оль­га Реб­ко­вец («Тоталь­ный дик­тант»), Вла­ди­мир Дол­гий-Рап­по­порт (жен­ская шко­ла фут­бо­ла GirlsPower), Катя Боча­вар (ГРАУНД «Солян­ка»), Дима Зицер (шко­ла нефор­маль­но­го обра­зо­ва­ния «Апель­син», Санкт-Петер­бург), Ека­те­ри­на Бруд­ная-Челя­ди­но­ва («Изо­изо­ля­ция»), Васи­лий Зор­кий (про­ект «Сказ­ки на дому»), Кон­стан­тин Рах­ма­нов (STENOGRAFFIA, Ека­те­рин­бург), Лиза Згир­ская («Про­ект 701», Томск), Мария Лолейт («Орна­ми­ка»), Татья­на Чер­ных (Кре­а­тив­ное село XXI век, Буря­тия), Анор Тука­е­ва (сохра­не­ние хра­ма-мая­ка в Кро­хи­но, Бело­зерск), Анна Трап­ко­ва (Музей Моск­вы. Фото­про­ект «Москва. Вели­кая пусто­та»), Алек­сей Каво­кин (кван­то­вый ком­пью­тер из жид­ко­го све­та, Санкт-Петер­бург), Мария Пио­тров­ская (Центр помо­щи детям с труд­но­стя­ми обу­че­ния (дислек­сия)), Ека­те­ри­на Мень (Центр инклю­зив­но­го обра­зо­ва­ния для детей с аутиз­мом), Ген­на­дий Бори­сов (Кос­ми­че­ский поиск, Сим­фе­ро­поль), Вера Кур­ба­то­ва (инфор­ма­ци­он­ная плат­фор­ма для спе­ци­а­ли­стов и роди­те­лей детей с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия «Обна­жен­ные серд­ца онлайн»), Алек­сей Рыба­ков (систе­ма рас­по­зна­ва­ния цве­тов для сле­пых и сла­бо­ви­дя­щих), Окса­на Селен­де­е­ва (шко­ла про­грам­ми­ро­ва­ния CODDY), Алек­сандр Болоз­ды­ня (раз­ра­бот­ка ней­трин­но­го детек­то­ра ново­го поко­ле­ния), Вале­рия Коро­сте­ле­ва («Соби­ра­тор»), Еле­на Сина­юк и Анна Све­та­ко­ва (Центр реа­би­ли­та­ции вре­мен­но без­дом­ных живот­ных «ЮНА»), Рама­зан Меджи­дов (плат­фор­ма для фанд­рай­зин­га TOOBA, Даге­стан), Оль­га Сори­на (Центр пси­хо­ло­ги­че­ской помо­щи работ­ни­кам бла­го­тво­ри­тель­ных орга­ни­за­ций «ВДОХ», Санкт-Петер­бург), Ала­ния Жур­ки­на («Убе­жи­ще» – помощь людям в тяже­лой ситу­а­ции), Нико­лай Рома­нен­ко (акция «Пода­ри дро­ва», Твер­ская область), Мари­на Аксе­но­ва (БФ «Сол­неч­ный город», Ново­си­бирск), Анна Глу­бо­ко­ва (БФ «Верь в меч­ту»), Кон­стан­тин Урван­цев (Altairika – EdTech-ком­па­ния, предо­став­ля­ю­щая про­грамм­ное обес­пе­че­ние и услу­ги в обла­сти вир­ту­аль­ной реаль­но­сти для обу­че­ния детей, Ново­си­бирск), Илья Попов (сер­вис GoodSurfing, Татар­стан), Маго­мед-Амин Иди­лов (сер­вис Cerebrum MD), Евге­ний Собо­лев (выяв­ле­ние болез­ней кожи на осно­ве фото­гра­фий при помо­щи ИИ SCANDERM), Анна Меще­ря­ко­ва (Тре­тье Мне­ние. Забо­та 24/7 – про­грамм­но-аппа­рат­ный ком­плекс для мони­то­рин­га ухо­да за паци­ен­та­ми), Рудольф Ан (мобиль­ное при­ло­же­ние EATME #спа­си­еду, Санкт-Петер­бург), Вла­ди­мир Буй­ви­дис («Фаб­ри­ка инно­ва­ций» – завод по про­из­вод­ству интер­ак­тив­но­го обо­ру­до­ва­ния BM Group), Мак­сим Юрин (дизай­нер­ские тату-пер­чат­ки GLOVE.ME), Мария Боро­ди­на (пан­си­о­нат для пожи­лых людей «Федо­ров­ский пан­си­он», Санкт-Петер­бург), Свет­ла­на Заха­рен­ко­ва (интер­ак­тив­ная дет­ская игруш­ка-ком­па­ньон «Умный Миш­ка (Mishka AI)»), Яро­слав Свя­то­слав­ский (пер­вый спортс­мен-пара­три­ат­лет из Рос­сии, пере­плыв­ший Вол­гу и пре­одо­лев­ший длин­ную дистан­цию в три­ат­лоне IRONMAN, пер­вый пилот-испы­та­тель рос­сий­ско­го меди­цин­ско­го экзоске­ле­та ExoAtlet), Ана­ста­сия Нифон­то­ва (ста­ла пер­вой в мире жен­щи­ной-участ­ни­цей и фини­ше­ром в мото­рал­ли «Дакар»), Але­на Сер­ге­е­ва (про­ект TIMERMAN, Татар­стан), Алек­сандра Тем­ля­ко­ва и Анна Крым­ская (онлайн-сер­вис пси­хо­ло­ги­че­ской помо­щи YOUTALK), Олег Шеве­лев (тех­но­ло­гии управ­ле­ния тем­пе­ра­ту­рой коры боль­ших полу­ша­рий голов­но­го моз­га), Вадим Зелен­ский (бла­го­тво­ри­тель­ный фонд раз­ви­тия инклю­зии в спор­те «#БОЛЬШЕЧЕММОЖЕШЬ»), Игорь Чер­нен­ко (шко­ла Sup-сер­фин­га BEAVERS, Санкт-Петер­бург), Гали­на Мазур (инклю­зив­ная «Шко­ла геро­ев», Вол­го­град), Ната­лья Тра­пез­ни­ко­ва (дет­ский меди­цин­ский центр «Три Пинг­ви­на» для ком­плекс­но­го обсле­до­ва­ния и лече­ния детей с ОВЗ, Абакан).

В этом году орг­ко­ми­тет при­нял реше­ние не при­суж­дать при­зы лиде­рам народ­но­го голо­со­ва­ния из-за экс­тра­ор­ди­нар­ной ситу­а­ции с набро­са­ми голо­сов в послед­ние дни онлайн-голосования.

Побе­ди­те­лей пре­мии в номи­на­ци­ях – их в этом году будет 15 (по 3 про­ек­та в каж­дой номи­на­ции) – опре­де­лит экс­перт­ный совет, в кото­рый вошли: дирек­тор радио «Куль­ту­ра» Ксе­ния Лам­ши­на, глав­ный редак­тор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Вар­шав­ская, экс-глав­ный редак­тор про­ек­та Сноб.ру Ксе­ния Чуди­но­ва, гене­раль­ный дирек­тор наци­о­наль­ной пре­мии «Боль­шая кни­га» Геор­гий Уру­шад­зе, соос­но­ва­тель книж­ной ярмар­ки Non-fiction Алек­сандр Гав­ри­лов, дирек­тор Мос­ков­ско­го меж­ду­на­род­но­го сало­на обра­зо­ва­ния Мак­сим Казар­нов­ский, глав­ный редак­тор жур­на­ла «Мел» Надеж­да Папу­дог­ло, заме­сти­тель глав­но­го редак­то­ра Forbes Russia Ана­ста­сия Кар­по­ва, экс­перт по реше­ни­ям и про­дук­там AI Нико­лай Тржас­кал, соос­но­ва­тель ком­па­нии MaxBionic Тимур Сай­фут­ди­нов, экс­перт по mindfulness Ники­та Рож­де­ствен­ский, экс­перт по куль­тур­но­му PR и мар­ке­тин­гу Татья­на Неми­ров­кая, глав­ный редак­тор и изда­тель Собака.ру (Ростов-на-Дону) Ста­ни­слав Затон­ский, руко­во­ди­тель про­грамм АСИ, про­дю­сер соци­аль­ных про­ек­тов Оль­га Дроз­до­ва, испол­ни­тель­ный дирек­тор Фон­да соци­аль­ных про­ек­тов Ната­лья Крем­нё­ва, глав­ный редак­тор жур­на­ла «Филан­троп» Оль­га Пав­ло­ва, руко­во­ди­тель соци­аль­ных и меж­ду­на­род­ных про­ек­тов парт­нер­ской редак­ции ТАСС Ири­на Манд­ры­ки­на, созда­тель и руко­во­ди­тель Меж­ду­на­род­ной шко­лы спор­тив­но­го менедж­мен­та Мак­сим Белиц­кий, спор­тив­ный ком­мен­та­тор Павел Зано­зин, врач-пси­хо­те­ра­певт Ами­на Наза­ра­ли­е­ва, осно­ва­тель ком­па­нии 3sport и орга­ни­за­тор гонок серии GROM Миха­ил Гро­мов, экс­перт по город­ско­му раз­ви­тию Мин­строя РФ Артем Геб­е­лев, глав­ный редак­тор «Хай­тек» Ксе­ния Суво­ро­ва, шеф-редак­тор пор­та­ла «Нау­ка и жизнь» Мак­сим Аба­ев, соучре­ди­тель Фон­да под­держ­ки и сохра­не­ния куль­ту­ры «Улисс» Вла­ди­мир Раевский.

Глав­ный «Headliner года» будет выбран неза­ви­си­мым жюри из 15 фина­ли­стов, состав жюри будет объ­яв­лен допол­ни­тель­но. Под­ве­де­ние ито­гов и цере­мо­ния награж­де­ния авто­ров луч­ших про­ек­тов состо­ит­ся в Москве в нача­ле апре­ля 2021 года.

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