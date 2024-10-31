Стал известен состав экспертов форума-выставки CX FINTECH DAY

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Пройдёт совсем немного времени и на Красном Октябре состоится уникальное событие – форум-выставка CX FINTECH DAY.

Форум ориентирован на топ-менеджеров компаний и руководителей департаментов клиентского сервиса и развития клиентского опыта, руководителей контакт-центров, маркетинга и разработки продуктов, фокусирующихся на клиентском опыте, а также на руководителей по инновационным и цифровым трансформациям, интегрирующих новейшие технологии в CX-процессах, и экспертов по стратегии, аналитике и качественным исследованиям.

Среди приглашенных экспертов – лидеры отрасли:

Мария Косарева, вице-президент — начальник департамента анализа данных и моделирования Газпромбанка;

Анна Кабанец, директор по CX-стратегии Альфа-Банка;

Полина Кузьмина, директор клиентского сервиса бизнес-рынка МТС;

Илья Щиров, директор по продукту, руководитель направления по развитию AI и Support продуктов Райффайзенбанка;

Александр Александров, вице-президент, начальник Управления «Интернет-банк» ВТБ;

Александр Кирдякин, директор департамента развития клиентского опыта в МЕДСИ;

Оксана Карпухина, директор по маркетингу Selgros Cash & Carry Russia

и многие другие.

Спикеры поделятся своим опытом и знаниями о новейших технологиях, трансформирующих подход к взаимодействию с клиентами.