РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСтал известен состав экспертов форума-выставки CX FINTECH DAY

Стал известен состав экспертов форума-выставки CX FINTECH DAY

editor
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CX FINTECH DAY

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Пройдёт совсем немного времени и на Красном Октябре состоится уникальное событие – форум-выставка CX FINTECH DAY.

Форум ориентирован на топ-менеджеров компаний и руководителей департаментов клиентского сервиса и развития клиентского опыта, руководителей контакт-центров, маркетинга и разработки продуктов, фокусирующихся на клиентском опыте, а также на руководителей по инновационным и цифровым трансформациям, интегрирующих новейшие технологии в CX-процессах, и экспертов по стратегии, аналитике и качественным исследованиям.

Среди приглашенных экспертов – лидеры отрасли:

  • Мария Косарева, вице-президент — начальник департамента анализа данных и моделирования Газпромбанка;
  • Анна Кабанец, директор по CX-стратегии Альфа-Банка;
  • Полина Кузьмина, директор клиентского сервиса бизнес-рынка МТС;
  • Илья Щиров, директор по продукту, руководитель направления по развитию AI и Support продуктов Райффайзенбанка;
  • Александр Александров, вице-президент, начальник Управления «Интернет-банк» ВТБ;
  • Александр Кирдякин, директор департамента развития клиентского опыта в МЕДСИ;
  • Оксана Карпухина, директор по маркетингу Selgros Cash & Carry Russia

и многие другие.

Спикеры поделятся своим опытом и знаниями о новейших технологиях, трансформирующих подход к взаимодействию с клиентами.

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