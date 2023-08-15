«Сталь. Стекло. Бетон.» Михаила Розанова в Левашовском Хлебозаводе

Персональная выставка фотографа пройдет с 18 августа по 18 сентября 2023 года в Петербурге.

Фото: © Михаил Розанов

«Мы открываем выставку в Петербурге. До этого показывали в Москве в Музее архитектуры. Вместе с выставкой будет и образовательная программа. Это первое сотрудничество нашего фонда Руартс с новой площадкой Хлебозавод Левашова, которая только открывается. Расскажем про историю европейского и советского модернизма. Буду рад видеть всех на экспозиции», - рассказал Михаил Розанов представителю редакции «Вестей Подмосковья» Дмитрию Киселеву.

В экспозицию вошли 50 работ, отражающие взгляд известного московского фотографа на архитектуру европейского модернизма 1950-1980-х годов.

Впервые выставка Михаила Розанова была показана Фондом Ruarts в Московском музее архитектуры им. Щусева весной этого года. Теперь и у петербургской публики появилась возможность познакомиться с проектом, а также углубить свои знания о современной фотографии и архитектуре модернизма благодаря образовательной программе, подготовленной школой Masters.

Работа над проектом «Сталь. Стекло. Бетон.» заняла у Михаила Розанова несколько лет. C 2018-го по 2020-й автор изучал и снимал в девяти городах континента – Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве – самые интересные здания, отразившие архитектурную моду послевоенной Европы. Это церкви, библиотеки, музеи, концертные залы и жилые дома, построенные по проектам зодчих-новаторов эпохи: финна Альваро Аалто, голландца Пита Блома, англичанина сэра Дениса Ласдуна, испанца Франсиско Хавьера Саенса де Оиса, итальянца Джо Понти, наших Юрия Платонова и Леонида Павлова и многих других.

Архитектуру модернизма 1950-1980-х годов определяют как «большой стиль» Европы, запечатлевший послевоенное ощущение оптимизма, стремление к простоте форм, ясности пропорций. Чередуя в экспозиции кадры из разных городов автор приглашает зрителя к сравнению и размышлению. Кураторы проекта, поместив экспозицию в новую среду – ротонду Левашовского хлебозавода, памятника конструктивизма 30-х годов – позволяют зрителю провести параллели не только между объектами разных стран и городов, но и стилистическими особенностями модернизма разных эпох.

Выставка Михаила Розанова отражает авторское восприятие зданий и сооружений, ровесником которых он является и в окружении которых он сформировал свой стиль: нарочито геометричный, брутальный, монохромный, доводящий до совершенства перспективу и композицию, контраст света и тени, - сообщает портал «ПРОЕКТ РОССИЯ».

Для проекта «Сталь. Стекло. Бетон.» в Левашовском Хлебозаводе школа Masters подготовила образовательную программу, в которую вошли встречи и дискуссии, арт-медиация по выставке и медитации для подростков.

В рамках образовательной программы пройдет курс из 3-х встреч «Как и зачем коллекционировать фотографию?» с Артемом Классеном — коллекционером и исследователь фотографии. Регистрация на события и приобретение билетов на медиации доступны " rel="noopener" target="_blank">на сайте Левашовского Хлебозавода. Для посещения, встреч и дискуссий необходимо приобрести входной билет и зарегистрироваться на событие. В стоимость арт-медиации и курса с Артемом Классеном включен входной билет.

12+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.