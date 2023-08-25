Стала известна дата выхода сериала PREMIER «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер комедии «Трепачи» и объявил дату выхода сериала. Трогательный и добрый проект о дружбе юмористов из разных поколений выйдет на PREMIER 21 сентября. Сериал снят Кинокомпанией братьев Андреасян и Кинокомпанией Light Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В центре сюжета «Трепачей» – парень Даня, который приезжает в Москву, чтобы осуществить свою мечту и покорить индустрию столичного стендапа. Он снимает комнату у ворчливого одинокого старика Вячеслава Соколова. Неожиданно выясняется, что молодого человека и его пожилого арендодателя связывает общая любовь к сатире и юмору. В советское время Соколов был популярным сатириком, которого теперь все забыли. Он решает помочь молодому Дане раскрыть свой талант и создать по-настоящему интересное и яркое шоу, а заодно – вспомнить, каково это – быть на сцене.

Роль молодого стендапера Дани в «трепачах» исполнил Глеб Калюжный. Известного в прошлом советского сатирика Соколова сыграл народный артист России Юрий Стоянов. Ставший популярным в последние годы актерский дуэт возвращается на экраны.

Глеб Калюжный: « С Юрием Николаевичем Стояновым максимально комфортно работать. И даже просто находиться рядом с такими людьми как он, и общаться – одно удовольствие. У нас на площадке, вообще, царила идиллия, была очень теплая, дружеская атмосфера».

Режиссер Симон Багдасарян: «Экранная пара Глеба Калюжного и Юрия Стоянова – фантастическая. Они очень органично смотрятся вместе: общаются, конфликтуют. Наблюдать за ними – настоящее удовольствие. К тому же, Глеба на роль стендапера Димы предложил именно Юрий Стоянов – он решил, что Глеб осилит роль. И не ошибся».

Сериал «Трепачи» будет доступен для просмотра с 21 сентября эксклюзивно на PREMIER. Всего в проекте будет 10 серий.

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