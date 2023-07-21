Стала известна программа ежегодного кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»

В состав жюри вошли Александр Цыпкин, Егор Бероев, Илья Куликов и другие профессионалы киноиндустрии

С 25 по 30 июля в Крыму пройдёт третий ежегодный кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ». В состав жюри вошли Александр Цыпкин, Егор Бероев, Александр Михайлов, Илья Куликов, Жан Просянов и другие представители киноиндустрии.

В рамках фестиваля на мысе Тарханкут пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин, фильмов внеконкурсной программы, а также сериальных новинок от онлайн-платформ.

«Фестиваль “ВОТЭТОФИЛЬМ” даёт молодым режиссёрам, продюсерам и сценаристам путёвку в жизнь, шанс представить себя профессионалам индустрии и зрителям. Что касается гостей фестиваля, то у них открывается замечательная возможность первыми увидеть яркое российское и зарубежное кино — прямо на берегу моря», — говорит Ольга Жукова, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководитель кинематографической премии АПКиТ, член жюри фестиваля.

Параллельно с фестивалем на берегу моря пройдёт Всероссийский Кинокампус. В течение 6 дней участники погрузятся в образовательную программу от ведущих профессионалов киноиндустрии: российских режиссёров, шоураннеров, сценаристов и блогеров, а также снимут самостоятельный веб-сериал.

Гостями фестиваля станут более 100 молодых режиссёров, сценаристов и операторов из разных городов России. Победителей объявят 30 июля.

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