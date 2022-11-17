Стали известны детали программы выставки «Импортозамещение в реставрационных технологиях и материалах»

Выставка «Импортозамещение в реставрационных технологиях и материалах. Сохранение культурного наследия» пройдет на территории ЦСИ «Винзавод» с 24 по 26 ноября 2022 года. Ее проводит Правительство Москвы совместно НП «Российская ассоциация реставраторов».

На сайте выставки www.сохранениенаследия.рф опубликовано расписание мероприятий деловой программы и профессиональных мастер-классов.

Цель выставки, которая проходит впервые, – собрать представителей реставрационного сообщества, образовательных и научно-исследовательских учреждений, поставщиков материалов, оборудования, общественных объединений, коммерческих структур, девелоперов и инвесторов для обсуждения актуальных вопросов и поиска решений; встреча потенциальных поставщиков и покупателей, содействие процессу импортозамещения материалов и технологий в реставрации. В мероприятиях также примут участие 20 архитекторов-реставраторов Донбасской национальной академии архитектуры и строительства, они познакомятся с объектами культурного наследия, новейшими технологиями реставрации и представят свои работы.

Экспозиция займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. В выставке примут участие более 100 экспонентов: производители реставрационных материалов; девелоперы; производители работ – технологи, поставщики оборудования и материалов, они поделятся своими технологиями по различным направлениям и проведут профессиональные мастер-классы. По сути, это будут презентации отечественных производителей реставрационных материалов и фирм-поставщиков материалов.

В рамках деловой программы пройдет более 30 мероприятий: панельные сессии, профессиональные дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов сферы сохранения объектов культурного наследия. Среди ключевых тем: сохранение объектов культурного наследия как новых точек притяжения для развития внутреннего туризма; российские реставрационные технологии; развитие волонтерства в сфере сохранения историко-культурного наследия России; аттестация и лицензирование в сфере сохранения объектов культурного наследия; презентация образовательных учреждений, осуществляющих подготовку реставрационных кадров.

На выставке будет работать площадка для проведения соревнований молодых реставраторов. В них примут участие 35 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла и Набережных Челнов. Им предложат задания по реставрации произведений из дерева, станковой масляной живописи, лепного декора, кладки из искусственного и природного камня и металлической кровли, а также по устранению самых распространенных дефектов, возникающих на фасадах исторических зданий.

В зоне мастер-классов, где планируется провести 50 занятий, объединенных девизом «Реставраторы – хранители профессии», – расскажут о реставрации живописи, текстиля, витражей, археологической кожи, произведений из дерева и натурального камня, кирпичной кладки, штукатурного и лепного декора. Предусмотрены и мастер-классы для детей.

Мероприятия будут проходить ежедневно с 10.00 до 19.00.

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