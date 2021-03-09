Стали известны имена победителей программы «Амбассадоры Тавриды»

Завершился конкурсный отбор официальных представителей арт-кластера «Таврида». На протяжении месяца молодые деятели культуры и искусства выполняли творческие задания, проходили собеседования, чтобы стать официальными представителями арт-кластера в своем регионе.
В 2021 году более 300 участников из России отправили свои заявки на конкурсный отбор. Самым активным регионом оказался Санкт-Петербург, 17 человек оттуда боролись за возможность стать амбассадором арт-кластера. В итоге от каждого субъекта РФ был выбран официальный представитель «Тавриды».
Конкурс состоял из двух этапов: творческое испытание и собеседование с успешными кандидатами. Будущие амбассадоры придумывали концепцию мероприятия, которое могло бы популяризировать креативные индустрии в регионе. Среди предложений были и различные фестивали на открытом воздухе с мастер-классами, и метаигры, и даже гастрольные туры с концертами.
С самими творческими, интересными и активными кандидатами после первого этапа отбора состоялось собеседование, по результатам которого в 69 регионах были выбраны 75 амбассадоров. На протяжении года они будут представлять арт-кластер «Тарвида» в своем регионе.
Среди победителей конкурса – Земфира Рашитова из Бурятии. Она неоднократно становилась участницей проектов «Тавриды», а также трижды получала гранты от арт-кластера на реализацию своих проектов. «Для меня это важная миссия, я знаю много деятелей культуры среди молодежи республики, и, к сожалению, еще не все знакомы с таким большим проектом, как «Таврида». Я очень хочу, чтобы как можно больше ребят приняли участие в нем. «Таврида» – это место зарождения идей, место, где можно получить поддержку своего проекта, место, где формируется творческое комьюнити», – рассказала Земфира.
Еще одним победителем конкурса стала Полина Перовская – руководитель проекта «Всероссийская лаборатория музыкального театра», целью которого является содействие молодежи Ивановской области и других регионов в реализации себя на театральной сцене. «С самого первого опыта моего участия «Таврида» стала мотиватором и двигателем личного развития. Но в регионе я очень часто вижу, что участники моего проекта нуждаются в больших площадках, поддержке ведущих экспертов, новых знакомствах. «Таврида» полностью отвечает на эти запросы, поэтому мне хочется, чтобы от Ивановского региона на форум приезжала большая делегация наших ребят».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.