Стали известны имена победителей программы «Амбассадоры Тавриды»

Завер­шил­ся кон­курс­ный отбор офи­ци­аль­ных пред­ста­ви­те­лей арт-кла­сте­ра «Таври­да». На про­тя­же­нии меся­ца моло­дые дея­те­ли куль­ту­ры и искус­ства выпол­ня­ли твор­че­ские зада­ния, про­хо­ди­ли собе­се­до­ва­ния, что­бы стать офи­ци­аль­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми арт-кла­сте­ра в сво­ем регионе.

В 2021 году более 300 участ­ни­ков из Рос­сии отпра­ви­ли свои заяв­ки на кон­курс­ный отбор. Самым актив­ным реги­о­ном ока­зал­ся Санкт-Петер­бург, 17 чело­век отту­да боро­лись за воз­мож­ность стать амбас­са­до­ром арт-кла­сте­ра. В ито­ге от каж­до­го субъ­ек­та РФ был выбран офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель «Таври­ды».

Кон­курс состо­ял из двух эта­пов: твор­че­ское испы­та­ние и собе­се­до­ва­ние с успеш­ны­ми кан­ди­да­та­ми. Буду­щие амбас­са­до­ры при­ду­мы­ва­ли кон­цеп­цию меро­при­я­тия, кото­рое мог­ло бы попу­ля­ри­зи­ро­вать кре­а­тив­ные инду­стрии в реги­оне. Сре­ди пред­ло­же­ний были и раз­лич­ные фести­ва­ли на откры­том воз­ду­хе с мастер-клас­са­ми, и мета­иг­ры, и даже гастроль­ные туры с концертами.

С сами­ми твор­че­ски­ми, инте­рес­ны­ми и актив­ны­ми кан­ди­да­та­ми после пер­во­го эта­па отбо­ра состо­я­лось собе­се­до­ва­ние, по резуль­та­там кото­ро­го в 69 реги­о­нах были выбра­ны 75 амбас­са­до­ров. На про­тя­же­нии года они будут пред­став­лять арт-кла­стер «Тар­ви­да» в сво­ем регионе.

Сре­ди побе­ди­те­лей кон­кур­са – Зем­фи­ра Раши­то­ва из Буря­тии. Она неод­но­крат­но ста­но­ви­лась участ­ни­цей про­ек­тов «Таври­ды», а так­же три­жды полу­ча­ла гран­ты от арт-кла­сте­ра на реа­ли­за­цию сво­их про­ек­тов. «Для меня это важ­ная мис­сия, я знаю мно­го дея­те­лей куль­ту­ры сре­ди моло­де­жи рес­пуб­ли­ки, и, к сожа­ле­нию, еще не все зна­ко­мы с таким боль­шим про­ек­том, как «Таври­да». Я очень хочу, что­бы как мож­но боль­ше ребят при­ня­ли уча­стие в нем. «Таври­да» – это место зарож­де­ния идей, место, где мож­но полу­чить под­держ­ку сво­е­го про­ек­та, место, где фор­ми­ру­ет­ся твор­че­ское комью­ни­ти», – рас­ска­за­ла Земфира.

Еще одним побе­ди­те­лем кон­кур­са ста­ла Поли­на Перов­ская – руко­во­ди­тель про­ек­та «Все­рос­сий­ская лабо­ра­то­рия музы­каль­но­го теат­ра», целью кото­ро­го явля­ет­ся содей­ствие моло­де­жи Ива­нов­ской обла­сти и дру­гих реги­о­нов в реа­ли­за­ции себя на теат­раль­ной сцене. «С само­го пер­во­го опы­та мое­го уча­стия «Таври­да» ста­ла моти­ва­то­ром и дви­га­те­лем лич­но­го раз­ви­тия. Но в реги­оне я очень часто вижу, что участ­ни­ки мое­го про­ек­та нуж­да­ют­ся в боль­ших пло­щад­ках, под­держ­ке веду­щих экс­пер­тов, новых зна­ком­ствах. «Таври­да» пол­но­стью отве­ча­ет на эти запро­сы, поэто­му мне хочет­ся, что­бы от Ива­нов­ско­го реги­о­на на форум при­ез­жа­ла боль­шая деле­га­ция наших ребят».

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