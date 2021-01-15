Стали известны имена участников нового сезона «Танцы со звёздами»

17 января 2021 года телеканал «Россия» начинает новый сезон популярного шоу «Танцы со звёздами» и представляет беспрецедентный состав участников: Сергей Лазарев, DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов. На глазах телезрителей звёзды будут с азартом покорять танцпол, чтобы достичь новых высот в искусстве танца и вдохновить зрителя красотой и страстью.

Кроме классических направлений участникам предстоит освоить абсолютно новые стили, а помогут им в этом знаменитые профессионалы танца: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей. Главный хореограф и режиссёр-постановщик сезона – Василий Козарь, который известен своими смелыми творческими экспериментами. Ведущим шоу «Танцы со звёздами» станет Андрей Малахов. В жюри проекта – Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.

Главная интрига – кто же победит в новом танцевальном баттле? Это и предстоит решить жюри и телезрителям. Какие ещё открытия и сенсации готовит новый сезон популярного во всём мире танцевального проекта – узнаем совсем скоро. Этот сезон «Танцев со звёздами» обещает стать особенно ярким!

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