Стали известны победители Всероссийского Конкурса  современной комедии к 400-летию Мольера ТНТ и ГИТИС

По сценарию победителя снимут сериал для показа на ТНТ, а по пьесе поставят спектакль в одном из театров России.

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства – ГИТИС при поддержке видеохостинга RUTUBE объявляют о завершении всероссийского Конкурса современной комедии, приуроченного к 400-летию Мольера. В состав судейской коллегии вошли 11 человек, в том числе продюсеры ТНТ, педагоги ГИТИСа, актёры театра и кино: Тина Канделаки, Григорий Заславский, Михаил Швыдкой, Аркадий Водахов, Давид Кочаров, Артём Логинов, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Лика Рулла, Евгений Каменькович и Иван Голомовзюк.

Этим летом начинающие и уже опытные авторы присылали свои театральные и киносценарии на суд компетентного жюри, по окончанию сбора работ было подано более 500 заявок. Редакторы получили сценарии и пьесы из 54 регионов России. География конкурса получилась широкой: заявки присылали из всех уголков страны. Больше всего сценариев организаторы получили от авторов из Москвы, Омска, Екатеринбурга, Астрахани и Владивостока.

Главными призом от телеканала ТНТ станет производство сериала на основе сценария победителя, ГИТИС организует постановку в одном из театров страны по пьесе. Помимо этого, 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

«Качественная комедия и телеканал ТНТ – это синонимы, потому что лучшие проекты в этом жанре выходят именно у нас. И это отнюдь не хвастовство, а факты: в 2022 году 9 из 10 самых популярных сериалов страны вышло именно на ТНТ. Один из секретов нашего успеха в том, что мы никогда не останавливаемся. Мы всегда находимся в поиске свежих мыслей и новых идей, которые мы не стесняемся воплощать в жизнь, открывая всё новые имена в индустрии кино и телевидения. В этом мы сошлись и с ГИТИСом, который продвигает ту же философию. Мне лично очень приятно, что благодаря этому конкурсу мы, надеюсь, сможем зажечь ещё несколько звёзд. Молодым и талантливым важно дать шанс. Дальше – дело за вами!», – рассказывает Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ.

«Нынешний год не самый простой и не самый располагающий к написанию комедий, но мы очень благодарны нашему партнёру ТНТ, что они не отказались от идеи конкурса, и в том числе, отмечая 400-летие Мольера, мы ещё раз показали, что не существует «отмены культуры». Среди победителей есть хорошие комедии, которые, хочется верить, заинтересуют кинорежиссёров и деятелей театра. В текстах победителей есть место качественному высокому и площадному юмору в духе Мольера, и хорошей русской литературе».

Единогласно лучшей работой жюри признали «Сердце быка» Анастасии Опалинской из Москвы. Автор представил историю о взаимоотношениях в семье, где главным героем становится дедушка, который угнетает родных тем, что слишком активно, из-за всех сил умирает. После реального инфаркта и пересадки клапана из сердца быка, дедушка начинает слишком активно, из-за всех сил жить. Ася Опалинская, победитель конкурса: «Я – сценаристка и редактор, и, конечно, слежу за новостями в индустрии. Проект «Сердце Быка» уже получал высокую экспертную оценку – в частности, вошел в ТОП-3 в категории «Телесериалы» на Всероссийском Питчинге Дебютантов, некоторые платформы и отдельные продюсеры выражали заинтересованность, но до реализации дело не доходило. Я не опускала руки, продолжала верить в свою историю и идеальный способ ее воплощения. С самого начала я видела «Сердце быка» в первую очередь именно на ТВ, и именно на канале ТНТ. Хочу выразить огромнейшую благодарность организаторам конкурса за то, что помогли каналу и проекту найти друг друга», – говорит Григорий Заславский, ректор ГИТИСа.

Конкурс не ограничился только приёмом работ, участники также пообщались с гуру киноиндустрии и digital-контента: продюсер и сценарист ТНТ Александр Вялых рассказал, как писать интересные скрипты, креативный продюсер, режиссёр и сценарист кинокомпании 1-2-3 Production Андрей Смиян открыл секреты создания успешного телепроекта, а директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Фёдоров объяснил, как правильно запустить креативный кейс в интернете. Помимо участия в мастер-классах, студенты ГИТИСа разработали уникальные художественные дизайны для эксклюзивного мерча конкурса, вдохновившись эпохой творчества Мольера.

В сборник Издательства ГИТИС также войдут комедии:

«Золотой лев» Ильи Борисовича Емелина, г. Сочи;

«Приехали» Екатерины Владимировны Шишкиной, г. Краснодар;

«Опасный дом» Арсения Леонидовича Преображенского, г. Луховицы;

«Дёрни ручку!» Михаила Павловича Петрова, г. Москва;

«Агентство по поиску предков» Ильи Борисовича Емелина, г. Сочи;

«Здравствуй свадьба новый год» Алексея Арсеньевича Шахназарова;

«Афиняне» Весты Владимировны Боровиковой, г. Пушкино;

«Дорогое платье» Андрея Владимировича Сгибнева, г. Москва;

«Mutata» Евгения Александровича Нефёдова и Костенко Лилии Владимировны, г. Одинцово.

Подробнее о Конкурсе комедии имени Мольера на сайте Российского института театрального искусства – ГИТИС.

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