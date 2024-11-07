Стали известны победители второго потока конкурса «Фабрика дизайна 3.0»

5 ноября в Москве прошла презентация проектов второго потока конкурса «Фабрика дизайна 3.0». Он проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России.

«Конкурс “Фабрика дизайна 3.0” объединяет на одной площадке российский бизнес и талантливых дизайнеров. Сотрудничество молодых дизайнеров с производителями и различными организациями, в том числе и органами исполнительной власти, позволяет развиваться молодым креаторам, а партнерам — находить новые идеи. Мы видим, что интерес к конкурсу растет с каждым годом. Второй поток “Фабрики дизайна 3.0” собрал вдвое больше участников, чем первый: 119 дизайнеров представили 127 инновационных дизайн-решений в сфере промышленного, графического и средового дизайна для 46 компаний», — отметил Константин Бучнев, заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий Агентства креативных индустрий Москвы.

В качестве исполнителей в конкурсе приняли участие представители 21 региона России. Участники второго потока «Фабрики дизайна 3.0» презентовали проекты по трем направлениям — «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Средовой дизайн и дизайн интерьеров». Дизайнеры предлагали самые разнообразные разработки: робототехнику по обучению программированию и инженерии, мебель для рекреационных зон на открытом воздухе необычных форм, авторские линейки освещения, бесконтактные платежные устройства, предметы интерьера из фарфора, айдентику для фестиваля креативных индустрий и многое другое.

Победителем в категории «Промышленный дизайн» стал генеральный директор ООО «Плайтек» Дмитрий Кореньков. Он разработал проект дизайнерских потолочных светильников для ООО «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», по форме напоминающих колокола и шлемы древнерусских богатырей. «Я очень благодарен “Фабрике дизайна”. Можно быть очень хорошим дизайнером, иметь большую студию, но самое главное — выстроить мост между специалистами и теми, кому они могут быть полезны. Именно эту миссию выполняет конкурс. В разработке проектов важно соблюдать баланс вдохновения и технологического подхода. У меня глубокое техническое образование, я постоянно посещаю производства и знаю методики изготовления различных продуктов, деталей. А вдохновляют меня путешествия: я объездил почти всю Россию. Меня впечатляют наши исторические, культурные образы, исконные традиции, ремесла, национальные промыслы», — рассказал Дмитрий. В финале также был представлен его проект чайного сервиза из фарфора для ООО «Гжель — художественные мастерские» и набор настенных металлических полок для ванной для ООО «Юнайтед Бизнес Текнолоджис Опт».

В номинации «Графический дизайн» победила Елизавета Кузьмина. Она разработала фирменный стиль для образовательно-просветительского проекта «Я люблю стресс». Лучший проект в области средового дизайна и дизайна интерьеров предложили Анна Попова и Наталья Новикова из студии I+E Spaces. Им стал дизайн оформления рабочего пространства для ООО «ПРОМОБОТ».

На мероприятии участники конкурса и компании-заказчики подписали несколько соглашений. Генеральный директор НПО «Здоровье» Екатерина Кузина заключила договор с Владимиром Филатовым из «Инносторм Студио» на создание аквааппарата для премиум-сегмента. Индивидуальный предприниматель Екатерина Торавал договорилась с Натальей Барановской о реализации проекта фирменного стиля для «Я люблю стресс». ООО «Лебер» подписали соглашение с Дарьей Тепловой и Татьяной Арсеньевой из ООО «Иллюмика» на проект детской площадки. Представители «Гусевского хрустального завода» договорились с Дмитрием Кореньковым из ООО «Плайтек» на создание люстры и потолочного светильника. Также Дмитрий заключил соглашение с Денисом Кочуркиным из ООО «Юнайтед Бизнес Текнолоджис Опт» на проект металлических полок для ванной.

Участников оценивали ведущие эксперты российской индустрии дизайна. Среди них — основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов; основатель и генеральный конструктор студии «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов; заведующий кафедрой «Графический дизайн» Национального института дизайна, проректор по творческой работе, науке и цифровой трансформации Национального института дизайна Сергей Солтан; арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович и многие другие.

Председатель жюри конкурса, президент Союза Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий отметил, что многие проекты участников конкурса выполнены на высоком профессиональном уровне, который оценивают не только в России, но и за рубежом: «»Фабрика дизайна” — это площадка, где мечты бизнеса и креативных специалистов превращаются в реальные продукты, которые становятся гордостью нашей страны. Многие из них были не только оценены на российском рынке, но и представлены на международных выставках, получили заслуженные награды. Конкурс расширяется, сегодня он охватывает не только промышленный дизайн, но и фэшн, сферу коммуникаций, средовой дизайн. Мы очень рады, что проект развивается и преобразуется из года в год. С помощью профессиональных инновационных решений, многие из которых сочетают высокое качество и российский культурный код, он продвигает духовно-нравственные ценности нашей страны и укрепляет ее позиции на внешних рынках».

Свои технические задания на конкурс представили ТД «Семеновская роспись», ООО «Гжель — художественные мастерские», АО «Роббо», АНО «Организация развития игровой индустрии», издательства АСТ, «Бомбора» и «Детская литература», Центр развития дизайна, АО «Фирма Изотерм», ООО «Вольтес Бэтэри», «ИТС-Сибирь», ГБУК г. Москвы «ОКЦ СВАО», ООО «Промобот», ООО «Алиот» и другие компании.

Все финалисты получили призы от организаторов и партнеров проекта. Директор Центра дизайн-мышления Мария Сташенко отметила нескольких конкурсантов специальными призами. Автор проекта бесконтактного платежного устройства Софья Прокладова и разработчик премиальной мягкой игрушки с интерактивом Дария Постнова смогут бесплатно пройти курс «Карта пути клиента. Customer Journey Map». Сертификаты на прохождение курса «Трендвотчинг и анализ трендов» получили автор бесконтактного платежного устройства Иннокентий Скорняков, создатель проекта подвесной люстры Дмитрий Кореньков и автор линейки светильников и мебели из алюминия для рекреационных зон Юлия Роднова. Анна Афиногентова, разработавшая дизайн награды для Союза Дизайнеров России, получила книгу Михаэля Леврика «Основы дизайн-мышления». А бестселлер Джима Калабаха «Путь клиента» достался Марии Синяткиной, автору проекта аквааппарата для премиум-сегмента.