Стало известно, во сколько Прилучному обошлась свадьба с Брутян

Актер устроил красивое торжество, которое можно смело назвать свадьбой года! Сколько денег потратили влюбленные? Из-за чего на празднике не было детей знаменитости от предыдущего брака? Правда ли, что мужчина был готов сделать избраннице предложение уже после первого свидания? Почему многие не верят в искренность пары?

Звезда отечественных сериалов Павел Прилучный перестал быть холостяком! Актер и его возлюбленная Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу. Торжество прошло в одном из самых дорогих ресторанов Подмосковья. Среди гостей были родственники пары, друзья и коллеги: Алексей Чадов и Илья Глинников.

«Пашечка, поздравляем! Счастья и радости желаем! Очень красивая невеста», — делятся Владимир и Маруся Левкины.

«Обязательно нужно любить! Я очень рада. Свадьба – это здорово», — говорит актриса Янина Студилина.

Церемония бракосочетания прошла на берегу живописного озера. Павел ждал свою возлюбленную возле импровизированного алтаря, украшенного розами. Невеста была в платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Она шла к избраннику в сопровождении отца.

Далее молодожены и гости переместились в ресторан. За вечер Зепюр сменила три наряда! Один из них был с сюрпризом. Во время страстного танца жених сорвал с девушки юбку и оставил ее в шелковом брючном костюме.

На сцене выступали Стас Михайлов и рэпер Мот, а столы ломились от деликатесов и элитного алкоголя. По оценке экспертов, торжество обошлось знаменитостям примерно в 15 миллионов рублей! Шесть из них они отдали только за декор. Еще 300 тысяч рублей стоил свадебный торт.

«Все получилось так, как было задумано. Нам помогали замечательные организаторы. Все прошло просто супер», — делился эмоциями Прилучный.

«В сезон площадка стоит от двух миллионов рублей. Декорация, которую мы видим на понтоне, сама свадебная арка обошлась примерно в 450-600 тысяч рублей. Мы должны не забывать, что там не только выездная регистрация, но и свадебный банкет», — объясняет организатор мероприятий Екатерина Акимова.

Поклонники вспоминают, что 11 лет назад Павел был намного скромнее. Его первый брак с актрисой Агатой Муцениеце был зарегистрирован в Савеловском ЗАГСе без лишних свидетелей, музыки и цветов. СМИ писали, что после церемонии молодоженов даже попросили вернуть кольца, которые они брали напрокат. Зато его свадьбу с Зепюр называют самым дорогим бракосочетанием года!

«Самая главная часть свадьбы – это невеста, ее внешний облик. На церемонии она была в роскошном платье. Его стоимость составила примерно два миллиона рублей», — отмечает организатор мероприятий.

«Зепюр из богатой семьи. Они хотели свадьбу с шиком и блеском. Я не удивлюсь, если ее родители участвовали, а, возможно, оплатили все», — рассуждает светский журналист Леван Тодуа.

Павел признался, что после развода с Агатой даже не думал еще раз жениться. Но встреча с Брутян изменила всю его жизнь.

«Сразу понял, что это мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать», — откровенничал актер с журналистами.

Об отношениях Прилучного и Брутян стало известно чуть больше трех месяцев назад. Звезда сам опубликовал в соцсетях совместное фото с брюнеткой. Через неделю в СМИ появилась информация, что актеры тайно расписались в Наро-Фоминском ЗАГСе, а невеста взяла фамилию мужа. Поклонники тогда не поверили артисту. Они решили, что это пиар, ведь за полгода до этого молодые люди снимались вместе в сериале.

«Сейчас так много людей, которые пишут какие-то неадекватные вещи», — жаловался Павел.

«Многие решили, что это задумка ради продвижения сериала. Он даже в интервью сказал, что впервые ее увидел и понял, что эта женщина — раз и навсегда. А он ее встретил еще три года назад, странно ведь? Если сопоставить факты, он в то время был глубоко женат на Агате», — рассуждает светский журналист Леван Тодуа.

Публику насторожила излишняя откровенность актера. Он хвалил Зепюр, хотя до этого старался не распространяться о личной жизни. Телезвезда до последнего не комментировал развод с Муцениеце и не афишировал отношения с Мирославой Карпович. Всю весну мужчину видели в доме у бывшей жены. Поклонники были уверены, что он вернулся к Агате! Но знаменитость неожиданно сыграл свадьбу с другой девушкой.

«Очень странно. Он даже полетел просить ее руки в Армению», — отмечает Тодуа.

Фанаты не отрицают, что их кумир по-настоящему влюбился. Уже на банкете выяснилось, что Зепюр и Прилучный не только официально оформили отношения, но и обвенчались!

Через неделю после свадьбы супруги вернулись к работе. Сейчас они снимаются в продолжении сериала.

«Мы с ней уже снимались вместе. Она очень хорошая актриса. Я не видел ее в комедийных историях, она больше про драматические роли», — рассказывал звезда.

Дети артиста от первого брака уже успели познакомиться с новой женой отца. Но ребята не были на свадьбе. Агата тоже не стала поздравлять экс-супруга. Многие решили, что ей больно об этом говорить.

«Это были три года ада. Я поседел, чего только не было. Это был один из самых непростых периодов. В разводе, я считаю, виноваты всегда оба», — признавался Павел в интервью.

«Говорят, что Агата по сегодняшний день находится в депрессивном состоянии. Она его любила и продолжает любить», — отмечает Леван Тодуа.

Поклонники актрисы уверены, что она, как и Павел, обязательно обретет свое счастье.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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