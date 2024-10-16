РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноСтанислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в новом триллере ТВ-3

Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в новом триллере ТВ-3

editor
By editor
50
станислав-бондаренко-и-василиса-семашкова

По сюжету Полина учится в художественном училище, рисует картины на заказ, но клиентов немного. Однажды она пишет автопортрет, который за огромные деньги тут же покупает молодой загадочный красавец Женя. Он обаятелен, нежен, богат и готов носить Полину на руках, их отношения развиваются стремительно. Недолго думая, девушка соглашается выйти замуж, поселившись в его уединенном доме. И с этого момента жизнь Полины превращается в кошмар: Женя стремится во всем контролировать жизнь возлюбленной и готов удерживать ее рядом любой ценой.

Руслан Паушу, режиссер: «В жанре триллера есть задача: всегда держать зрителя в напряжении. Каждый поворот сюжета должен быть круче, чем предыдущий. «Идеальная жертва» – это триллер об одержимости. О том, как любовь мужчины к девушке перерастает в одержимость. Он не может с собой справиться и хочет, чтобы возлюбленная принадлежала только ему, хочет оградить ее от внешнего мира. И его забота превращается в надзирательство. А, когда девушка хочет выйти из этого заточения, одержимость героя перерастает в безумие».

Станислав Бондаренко, актер: «Внешность бывает обманчива, за ней может скрываться что угодно. Это предостережение для всех девушек, которые посмотрят наш триллер. Мой герой – внимательный, четкий, дотошный. В нем есть близкие мне качества – например, забота, желание оберегать. Все остальное, конечно же, мне не близко, но что именно – узнаете после просмотра. Готовясь к этой роли, я выстраивал ее как музыкальную партитуру, чтобы изначально всё было красиво, стройно, чтобы зрители по-настоящему верили в историю. Строил мостики для персонажа к будущим сценам в фильме».

Василиса Семашкова, актриса: «Сюжет фильма, история героини и яркие события делают фильм интересным для зрителя. Вы увидите, как раскрывается характер героя Стаса Бондаренко и сможете поставить себя на место моей героини. Этот фильм — напоминание о том, как важно сохранять критическое мышление, чтобы не стать жертвой тирана. А как бы поступили вы, влюбившись в человека, который вами восхищается? А если он ограничит вашу свободу? Терпеть или бежать? Мы коснулись очень тяжелой темы в сериале, и, конечно, хотелось показать весь спектр эмоций героини. И её любовь, и отчаяние, и брезгливость, и безвольное согласие, и волевую решимость».

Предыдущая статья
Фильмы «Культурная комедия», «Поехавшая» и «Я делаю шаг» представят в Таджикистане
Следующая статья
В сериале «Гудбай» Дмитрий Дюжев исполнил роль американского президента Джо Байдена

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru