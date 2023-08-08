«Старко» анонсировали тур по атомным городам

6 августа после долгого перерыва «Старко» играла в Москве с командой руководства «РЖД». Матч состоялся на центральной арене стадиона «Локомотив» в рамках празднования Дня Железнодорожника. Плюс 34 в тени!.. Игроки обеих команд бегали на солнце. Тем не менее был очень зрелищный, азартный, бескомпромиссный матч в хорошем темпе и щедрый на голы.

Поэтому итоговый счёт 6:6 никак не говорит о традиционных результатах подобных игр - «победила дружба!». Дружба, может и победила, но победа далась ей нелегко. Все хотели выиграть. Команда РЖД буквально на последних секундах сравняла счёт. Просто у артистов реально кончились силы, хотя через полчаса они уже на основной сцене выдали блестящую концертную программу, в которой выступили - Сергей Минаев, Влад Топалов, Ромарио, Виктор Зинчук, Павел Иванов, группа «Зодчие» и другие.

Юрий Давыдов - президент ФК «Старко», лидер группы «Зодчие»:

«Эта игра стала репетицией перед предстоящим туром «Старко» по городам дислокации предприятий госкорпорации «Росатом». Тур начнётся 17-18 августа в Железногорске и Зеленогорске атомных городах Красноярского края и в течении августа-сентября мы посетим Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие города. Это будет праздник спорта, музыки, добрых дел и хорошего настроения. В каждом городе состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий «Росатом», грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителем.

Будет соблюдена многолетняя традиция, когда артисты включают в свою команду мальчишек из этих городов, дарят им форму и продолжают дружбу дальше. Погода будет хорошей, потому что даже в ненастье на наших праздниках очень тепло, светло и позитивно!

Советуем жителям городов, куда мы собираемся, позаботиться о зрительских местах заранее. Ждём встречи! Уже скоро!! Не пропустите!!!»

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