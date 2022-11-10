START и СТС снимают новый сериал «Престиж» про изнанку мира роскоши и богатства

Прислуга. Она убирает дом, готовит еду, водит в школу детей и терпит выходки своих хозяев. Она хранит самые страшные их тайны. Или скрывает свои? Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС снимают новый сериал о жизни элитного поселка, о богатых и влиятельных глазами простых людей. Ирина Розанова исполнит в проекте сразу две главные роли. А ее партнерами по площадке станут Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие. Производством картины занимаются «Киностудия КИТ» и START Studio.

Поселок «Престиж» –– место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое –– своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

«”Престиж” –– это история про изнанку и лицо. Здесь все притворяются, и хозяева, и прислуга, у каждого есть скелет в шкафу, а у некоторых не один», –– рассказывает режиссер картины Сергей Сенцов («Физрук», «Дылды», «1703»). Он называет «Престиж» современной сказкой для взрослых: «Это, безусловно, мультижанровый проект, в котором есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира. А еще это сказка, рассказанная бабушкой, бывшим следаком, своим внукам. Ее ироничная подача, основанная на глубоком знании людей и их психологий, определяет комедийную интонацию сериала, его меру условности. Это дает возможность для неординарных визуальных решений и необычного существования актеров в кадре. А актерский состав у нас очень крутой, идеальный каст для проекта с названием “Престиж”».

Роль главной рассказчицы и, одновременно, главного обличителя жителей «Престижа» исполнит Ирина Розанова: «Мне интересно побыть сразу в двух ролях: одна моя героиня –– любимая бабушка своих внуков, которая с большой фантазией рассказывает им сказку на ночь. А вторая –– героиня этой самой сказки. Что в этой истории правда, что вымысел, случались ли эти события в жизни Елизаветы Егоровны, об этом зрителю предстоит поразмышлять самому. Одно можно сказать точно, у Елизаветы Егоровны не забалуют ни внуки, ни преступники».

Необычный формат повествования вызвал интерес и у Юлии Снигирь, чья героиня Эльвира –– адепт йоги, дзена и фен-шуя –– пытается не терять ощущение баланса даже в самых стрессовых ситуациях. «Мне показалось любопытным то, что жанр этой истории достаточно сложно определить. По крайней мере, мне это не удалось. Мне кажется, у картины есть все шансы на успех, здесь собран отличный, небанальный актерский ансамбль», –– считает актриса.

Экранным супругом Юлии Снигирь выступит Аскар Ильясов: «Персонаж, которого мне доверили материализовать, Камиль, успешный айтишник, реализовавший два крутых стартапа, заработавший огромные деньги. Мне интересно узнать, как чувствует себя молодой мужчина, когда к 30 годам добивается почти всего, о чем мечтал. Зритель врывается в тот момент жизни Камиля, когда он переживает первый большой кризис в своей жизни, у него возникает много экзистенциальных вопросов и он не понимает, что с этим делать».

Еще одной супружеской парой на экране станут Илья Любимов и Любовь Толкалина. Актриса призналась, что в проекте ей предстоит сыграть довольно яркий образ: «Агрессивная сексуальность –– такой видит мою героиню режиссер. Мне, как человеку стеснительному и робкому всегда интересно поиграть в то, что мне совсем не свойственно».

Съемки 8-серийного проекта проходят в городском округе Истра, на территории живописного коттеджного комплекса.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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