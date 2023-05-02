START приступил к съемкам второго сезона сериала «Сестры»

Наследницы автосервиса из Саратова снова встретятся на START, онлайн-кинотеатр приступил к съемкам второго сезона комедийного сериала «Сестры». К главным ролям вернутся Анна Котова («Поехавшая», «Многоэтажка»), Ангелина Стречина («Триггер», «Прямой эфир») и Лина Миримская («Иванько»). В режиссерском кресле вновь Илья Силаев («ИП Пирогова»). Проект производится совместно с СТС.

В новом сезоне сестры постараются сконцентрироваться на личной жизни и поиске себя, помешает ли им в этом большой, шумный и маскулинный коллектив автосервиса?

Сестры Маша (Анна Котова), Ира (Ангелина Стречина) и Оля (Лина Миримская) продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглащена романтическими отношениями с Ильей (Артем Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку.

К своим ролям также вернутся: Янина Студилина («Седьмая симфония»), Маша Лобанова («Контейнер»), Николай Шрайбер («Хрустальный») и другие.

Исполнительница роли средней сестры Маши Анна Котова считает, что комедийный сериал «Сестры» полюбился зрителям благодаря терапевтическому эффекту: «Наш проект стал своего рода терапией, в соцсетях мне писали, что сериал морально поддерживал и был некой отдушиной в тяжелый период. “Сестры” — душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны. В новом сезоне моя героиня Маша будет исследовать себя и пытаться ответить на вопросы: какой она хотела бы быть, чего она ждет от жизни и от отношений. При этом она сама же себе будет создавать препятствия и пытаться справиться с ними».

Героиню Ангелины Стречиной, исполнившую роль младшей сестры Иры, зрители запомнили как бизнесвумен с устоявшимися принципами и правилами, но в продолжении сериала Иру ждут большие перемены. «Думаю, зрители полюбили наш сериал за оригинальный, смешной, легкий, в меру драматичный, и, что немаловажно, очень приближенный к реальной жизни сценарий. А еще у проекта классный музыкальный ряд. Когда вышли первые саундтреки, мне сразу же стали писать в соцсетях с вопросами: кто исполняет? Что это за трек? — делится Ангелина Стречина. — Для меня сюжетная линия Ирины во втором сезоне — огромное открытие! Такой ее еще не видел никто, она сильно изменится. Но, надеюсь, ее все так же будут любить подписчики START».

«В первом сезоне мы ломали шаблоны первого впечатления от сестер, добавляя им глубины и неоднозначности. В продолжении сериала мы погрузимся в личную жизнь и проблемы каждой из них, что подарит зрителям не только смешные моменты, но и серьезные драматические повороты. Думаю, каждый зритель сможет найти себя в этих разнохарактерных, ярких и смелых девушках», — рассказывает режиссер Илья Силаев.

Первый сезон вышел на START в декабре 2021 года. История трех сестер в борьбе с патриархатом регионального автосервиса быстро завоевала внимание подписчиков онлайн-кинотеатра — проект лидировал по зрителям в первом квартале 2022 года, а показ сериала на СТС собрал больше 40 млн телезрителей.

Фото – онлайн-кинотеатр START

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.