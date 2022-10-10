START запустил проект для снятия тревоги и напряжения

Сейчас, как никогда, каждому из нас важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Оригинальный проект START под названием «Баланс» поможет вернуть душевное равновесие, снять напряжение, тревожность и успокоить ум. Первый цикл авторских медитаций «Поможем уснуть» уже доступен без оплаты и даже регистрации. Если вы испытываете проблемы со сном, включите на ночь один из выпусков «Баланса».

Цикл «Поможем уснуть» состоит из четырех выпусков авторских медитаций-визуализаций и интро –– небольшой вводной части, в которой зрителям расскажут, как устроено наше сознание и почему нам бывает сложно уснуть. «Баланс» поможет перенестись на райский остров, оказаться в кресле у камина, когда за окном идет дождь, встретить зимнюю ночь в деревенской избе или вспомнить ночевку возле костра на природе. Медитации позволят расслабить мышцы, успокоить мысли и погрузиться в сон.

«История медитации насчитывает более 2,5 тысяч лет. И несмотря на то, что человечество разрабатывает все новые и новые способы борьбы с бессонницей, медитация остается действенным, самым простым и безопасным средством. Я сам и другие авторы, которые создавали «Баланс», занимаемся практикой уже много лет. И нам показалось важным поделиться своим опытом с другими, особенно в такое непростое время», –– рассказывает один из авторов проекта, сценарист и продюсер Василий Куценко.

Длительность каждого выпуска –– 24 минуты. Ролики с медитациями доступны на любом устройстве и выключаются автоматически после завершения. В дальнейшем «Баланс» пополнится и другими тематическими циклами.

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