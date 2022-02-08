Стартапы «не с нуля»: выпускники третьего набора программы «Формула IT» представят практические кейсы инновационных решений

10 февраля 2022 года в технопарке «Калибр» состоится выпуск третьего набора акселерационной программы «Формула IT», организатором которой является негосударственный институт развития «Иннопрактика», а оператором — компания LOGA Group.

Акселератор «Формула IT» позволяет настроить предложения команд, создающих новые решения, под запросы индустриальных заказчиков, среди которых ряд крупных компаний. Например, в 2019 г. в акселераторе нашла решение своих бизнес-задач компания «ЛитРес», в 2020 г. к программе, с целью скаутинга присоединилась компания «LG», а в 2021 г. в проекте участвуют «Raiffeisen Bank» и Банк «Открытие». Заказчиками программы выступают более 30 индустриальных партнеров.

В течение 8 недель 15 команд работали над новыми IT-проектами с предварительно отобранными технологиями поставщиков акселератора. В рамках демодня состоится презентация 10 лучших проектов:

«Advert» – система управления данными для оптимизации контекстной рекламы;

«SafeLine» – разработка модели электронной очереди для логистических компаний;

«BiBoards» – современные панели управления (дашборды) для объединения данных и анализа информации;

«BiFinance» – сервис для объединения данных банковских счетов, бухгалтерии и управленческого учета;

«E4House» – «умные» дома (современное обеспечение домов автономными возобновляемыми источниками энергии и IT-системами управления для комфортной и безопасной жизни);

«GenVideo» – deepfake-технологии для видео-рекламы (форма мультимедиа, при которой используется наложение существующего изображения или видео на контент, созданный искусственным интеллектом, напоминающая чей-то голос или внешний вид);

«GiftTop» – платформенные решения по предоставлению виртуальных подарочных карт с целью повышения лояльности клиентов и сотрудников;

«Visio» – система видео-аналитики и мониторинга ключевых событий, создающих потенциальные угрозы бизнесу;

«ICall» – cистема рекрутинга, основанная на автоматизации коммуникаций;

«AutotechMonitor» – телематическое решение для управления мобильными устройствами.

Команды представят свои концепции заказчикам и инвесторам с целью интеграции в бизнес в течение ближайших месяцев. Участники программы ориентируются на актуальные запросы бизнеса и выводят на рынок новые продукты, в основе которых лежат технологии ведущих разработчиков. «Формула IT» позволяет настроить предложения команд, создающих новые решения под запросы индустриальных заказчиков. В третьем наборе организаторы значительно расширили количество поставщиков таких решений.

Как отметил Александр Локтионов, генеральный директор компании LOGA Group, перед отбором поставщика технологии изучаются преимущества продукта, деловая репутация разработчика, собираются отзывы клиентов. «Поставщики выбираются только в тех случаях, когда технология имеет явные преимущества, а ее текущее применение подтверждается актуальными задачами бизнеса. Компания-поставщик должна иметь продукт, который можно адаптировать под запрос клиента, а также быть открытой для партнерства с командой программы, выступающей в роли интегратора».

Например, команда «Advert» искала решение актуальной задачи бизнеса по повышению эффективности контекстной рекламы. Технологическим поставщиком была выбрана компания «Andata», партнер программы. Технология поставщика позволяет сократить бюджеты рекламных кампаний и увеличить количество привлекаемых клиентов. Заказчики, использующие платформу, получают в среднем на 27% больше конверсий в Яндекс и Google за тот же бюджет. Преимущества сервиса обеспечиваются рядом инноваций в части трекинга данных на разных уровнях – от модели пользовательского устройства до поведенческого трекинга. На основании этого можно проанализировать, какой̆ именно контент востребован, как он потребляется, какова степень заинтересованности конкретными продуктами или услугами. С помощью партнера программы команда проекта «Advert» миновала фазу основной затратной разработки, получила конкретный кейс, с помощью которого можно быстро адаптировать необходимое решение под конкретные бизнес-задачи клиентов. У команды в процессе формирования инвестиционной презентации собственного проекта возникли идеи по доработке технологии таким образом, чтобы ее использование стало возможно для эффективного размещения наружной рекламы, с учетом точного геопозиционирования конкретных клиентов и рекламных щитов. Команда нашла решение по анализу дополнительных данных из колтрекинга, систем почтовой или sms-рассылки.

По словам Марка Трифонова, директора дирекции проектов развития «Иннопрактики», модель построения нового бизнеса по типу IT-интегратора позволяет увеличить стабильность работы участников, поскольку они видят перспективу монетизации. «Вместо инвестирования в новую разработку можно взять готовое платформенное решение. Адаптировать его быстрее, чем создавать заново и продавать индустриальным партнерам и другим заказчикам на рынке. Получив первую прибыль, команда может расширить свои возможности. Бизнесу нужны готовые проекты для пилотирования, а командам — интенсивное обучение и «лифт», позволяющий достаточно быстро перейти от идеи до первых клиентов и получения прибыли. Объединив работу предпринимателей, экспертов и технологических поставщиков, мы нашли нашу формулу успеха».

«Все разработанные решения имеют подтвержденный спрос. Нам нравится, что мы можем сразу перейти к пилотированию, или предложить одну из лучших технологий резидентам Технопарка «Калибр»», – подытожил Сергей Севостьянов, генеральный директор технопарка «Калибр».

Посетить демодень третьего набора акселерационной программы «Формула IT» могут все заинтересованные бизнес-заказчики и инвесторы. Необходима регистрация по ссылке https://loga-group.timepad.ru/event/1913198/

Ознакомиться с описанием и кейсами программы «Формула IT» можно в брошюре акселератора: https://logavc.com/info

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