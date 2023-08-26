Стартовал Фестиваль исторических садов в «Царицыне»

Фестиваль исторических садов в «Царицыне» открылся сегодня и будет работать с 25 августа по 3 сентября на исторической территории Воздушных садов близ Царицынских оранжерей. Тема в этом году «Сады и мифы».

Ботанический сад МГУ в рамках внеконкурсной программы представил выставочный сад «Древо жизни». Его авторы Юлия Владимирова, Анна Нусинова и Ольга Тихонова. «Древо жизни» это полностью суккулентный сад. Суккулентные композиции из коллекции Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах хорошо переносят открытый воздух и могут находиться в саду с весны по позднюю осень.

«Удивительные и жизнелюбивые суккулентные растения олицетворяют жажду жизни нашего мифического дерева», - отмечают организаторы.

Узкие извилистые дорожки рисуют на земле силуэт дерева, графику сада подчеркивают ветви из почвокровных седумов, плоды - суккулентные композиции в больших кашпо.

Составленные с большим вкусом, композиции из суккулентов удивительно гармонично смотрятся с работами художников-керамистов Анны Куприяновой, Анны Панченко. Юлии Моргуновской, Ирины Кагран, Анны Алтабаевой, Дарьи Лозинской. Анны Тарасовой, Ланы Помогаевой, Елены Ильюшонок, Натальи Бусловой, Светланы Пысиной, Елизаветы Правиковой и Анны Вертоградовой. Партнером фестиваля стала мастерская керамики «Лев и Сирин».

Фестивальная площадка работает в будние дни с 10:00 до 19:30, в выходные дни - с 10:00 до 20:00. Ближайший вход через Оранжерейные ворота, вход №9, метро «Орехово».

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