Стартовал II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» с темой «Архитектура – музыка, застывшая в камне»

ГлавУпДК при МИД России объявляет II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. В рамках отмечаемых в этом году – Года музыки и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова для участников конкурса определена тема: «Архитектура – музыка, застывшая в камне».
В состав жюри в этом году вошли:
- Генеральный директор ФГБУК «Российский национальный музей музыки» Михаил Брызгалов.
- Директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.
- Главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев.
- Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
- Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
- Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов.
- И.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.
- Президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
- Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.
- Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Для раскрытия темы конкурса молодым художникам предлагается провести параллели между музыкальными произведениями российских композиторов и особняками – памятниками архитектуры, находящимися в ведении ГлавУпДК при МИД России. Приветствуется использование музыкальной тематики в сюжете конкурсных работ, фантазийная интерпретация изобразительных элементов декора особняков с учетом музыкального произведения. Картина может быть выполнена в любых художественных техниках, отвечающих замыслу художника.
Конкурс проводится с целью знакомства широкой общественности с творческим потенциалом молодых российских художников, привлечения внимания широкой общественности к историческим и культурным аспектам дипломатической службы нашей страны.
Участниками могут стать профессиональные художники и любители, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений любого года обучения – бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся колледжей и иных творческих курсов и школ.
Сроки проведения определены Положением. Для участия необходимо с 1 мая по 15 июня подать заявку на адрес pressa@updk.ru. Работы принимаются с 15 июня по 1 августа. Имена победителей будут озвучены после 1 сентября.
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