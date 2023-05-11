Стартовал II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» с темой «Архитектура – музыка, застывшая в камне»

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ГлавУпДК при МИД России объявляет II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. В рамках отмечаемых в этом году – Года музыки и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова для участников конкурса определена тема: «Архитектура – музыка, застывшая в камне».

Архитектура-дипломатии

В состав жюри в этом году вошли:

  • Генеральный директор ФГБУК «Российский национальный музей музыки» Михаил Брызгалов.
  • Директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.
  • Главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев.
  • Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
  • Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
  • Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов.
  • И.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.
  • Президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
  • Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.
  • Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Для раскрытия темы конкурса молодым художникам предлагается провести параллели между музыкальными произведениями российских композиторов и особняками – памятниками архитектуры, находящимися в ведении ГлавУпДК при МИД России. Приветствуется использование музыкальной тематики в сюжете конкурсных работ, фантазийная интерпретация изобразительных элементов декора особняков с учетом музыкального произведения. Картина может быть выполнена в любых художественных техниках, отвечающих замыслу художника.

Конкурс проводится с целью знакомства широкой общественности с творческим потенциалом молодых российских художников, привлечения внимания широкой общественности к историческим и культурным аспектам дипломатической службы нашей страны.
Участниками могут стать профессиональные художники и любители, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений любого года обучения – бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся колледжей и иных творческих курсов и школ.

Сроки проведения определены Положением. Для участия необходимо с 1 мая по 15 июня подать заявку на адрес pressa@updk.ru. Работы принимаются с 15 июня по 1 августа. Имена победителей будут озвучены после 1 сентября.

Ознакомиться с документами и узнать подробнее о конкурсе можно по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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