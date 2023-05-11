Стартовал II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» с темой «Архитектура – музыка, застывшая в камне»

ГлавУпДК при МИД России объявляет II Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. В рамках отмечаемых в этом году – Года музыки и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова для участников конкурса определена тема: «Архитектура – музыка, застывшая в камне».

В состав жюри в этом году вошли:

Генеральный директор ФГБУК «Российский национальный музей музыки» Михаил Брызгалов.

Директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.

Главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов.

И.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Для раскрытия темы конкурса молодым художникам предлагается провести параллели между музыкальными произведениями российских композиторов и особняками – памятниками архитектуры, находящимися в ведении ГлавУпДК при МИД России. Приветствуется использование музыкальной тематики в сюжете конкурсных работ, фантазийная интерпретация изобразительных элементов декора особняков с учетом музыкального произведения. Картина может быть выполнена в любых художественных техниках, отвечающих замыслу художника.

Конкурс проводится с целью знакомства широкой общественности с творческим потенциалом молодых российских художников, привлечения внимания широкой общественности к историческим и культурным аспектам дипломатической службы нашей страны.

Участниками могут стать профессиональные художники и любители, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений любого года обучения – бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся колледжей и иных творческих курсов и школ.

Сроки проведения определены Положением. Для участия необходимо с 1 мая по 15 июня подать заявку на адрес pressa@updk.ru. Работы принимаются с 15 июня по 1 августа. Имена победителей будут озвучены после 1 сентября.

Ознакомиться с документами и узнать подробнее о конкурсе можно по предложенной ссылке.

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