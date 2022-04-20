Стартовал кинофорум «Шередарь» — фестиваль кино о благотворительности

18 апреля 2022 года в Центре документального кино в Москве состоялась торжественная церемония открытия VI Кинофорума «Шередарь — образовательной и фестивальной платформы для начинающих и опытных авторов, снимающих теле-, видео- и киноработы на социально значимые темы.

Церемония собрала участников конкурсной программы кинофорума, вошедших в число финалистов. «В этом году мы отмечаем беспрецедентное количество заявок — 175 из 37 регионов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Конкуренция будет велика», — отмечает президент кинофорума режиссер-документалист Виталий Калинин. Участники претендуют на победу в одной из семи номинаций для для видеоконтента, телевизионных сюжетов и короткометражных игровых и документальных фильмов.

«С каждым годом мы наблюдаем повышение уровня фильмов на социальную и благотворительную тематику. Особенно радует, что появилось много позитивных и светлых героев, историй», — отмечает член жюри кинофорума, учредитель благотворительного фонда «Шередарь» Михаил Бондарев. Его мнение поддерживает кинорежиссер и продюсер Александр Баршак, который отметил вклад кинофорума в развитие этого направления кинематографа: «Я вижу главную задачу форума в повышении профессионального уровня участников, в развитии языка этого особого жанра, который мы называем “кинотерапия”, через обучение, обмен опытом».

Не менее важная задача фестиваля — общение, считает кино- и телеоператор, педагог и член жюри кинофорума Олег Кочубей. «Только через смотры фильмов, обсуждение можно понять, что трогает сердца зрителей, а что – нет», — поясняет он.

Основная программа кинофорума будет проходить на базе реабилитационного центра «Шередарь» во Владимирской области (пос. Сосновый бор, Петушинский район). В течение четырех дней профессиональные продюсеры, операторы, режиссеры и сценаристы будут делиться своим опытом, особая составляющая кинофорума — коллективные просмотры и обсуждения конкурсных работ.

Итоги кинофорума будут подведены 21 апреля в реабилитационном центре «Шередарь». На торжественной церемонии закрытия будут объявлены победители кинофорума.

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