Стартовал конкурс для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в интернете

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начинает прием заявок на первую волну конкурсного отбора проектов социальной рекламы в интернете для некоммерческих организаций в 2023 году. Заявки на конкурс 2023 года негосударственные НКО могут подать с 28 апреля по 9 июня включительно на обновленном сайте Оператора. Предполагается, что итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с сентября 2023 года по февраль 2024 года.
«На сайте Оператора социальной рекламы начался прием заявок на конкурс информационной поддержки социальных проектов некоммерческих организаций. Заявочная кампания продлится до 9 июня, мы ожидаем большое количество социально значимых проектов со всей страны. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуем ознакомиться с документами, размещенными на сайте: положением о конкурсе. Также планируем провести ряд обучающих вебинаров, в которых расскажем о том, как правильно заполнить заявку на конкурс и работать с визуальной составляющей», — отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ».
В конкурсе всего 12 тематик, часть из которых была актуализирована по итогам специально проведенного социологического исследования. Оно проходило в несколько этапов и включало, в том числе анализ официальных документов, публикаций в профильных СМИ и заявок НКО в грантодающие организации; социологические опросы населения и представителей НКО.
С 2021 года АНО «ИРИ» провел для НКО три конкурса на бесплатное размещение соцрекламы в сети Интернет. На них поступило 515 заявок из более 40 регионов России, победителями стали 87 проектов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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