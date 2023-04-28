Стартовал конкурс для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в интернете

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начинает прием заявок на первую волну конкурсного отбора проектов социальной рекламы в интернете для некоммерческих организаций в 2023 году. Заявки на конкурс 2023 года негосударственные НКО могут подать с 28 апреля по 9 июня включительно на обновленном сайте Оператора. Предполагается, что итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

«На сайте Оператора социальной рекламы начался прием заявок на конкурс информационной поддержки социальных проектов некоммерческих организаций. Заявочная кампания продлится до 9 июня, мы ожидаем большое количество социально значимых проектов со всей страны. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуем ознакомиться с документами, размещенными на сайте: положением о конкурсе. Также планируем провести ряд обучающих вебинаров, в которых расскажем о том, как правильно заполнить заявку на конкурс и работать с визуальной составляющей», — отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ».

В конкурсе всего 12 тематик, часть из которых была актуализирована по итогам специально проведенного социологического исследования. Оно проходило в несколько этапов и включало, в том числе анализ официальных документов, публикаций в профильных СМИ и заявок НКО в грантодающие организации; социологические опросы населения и представителей НКО.

С 2021 года АНО «ИРИ» провел для НКО три конкурса на бесплатное размещение соцрекламы в сети Интернет. На них поступило 515 заявок из более 40 регионов России, победителями стали 87 проектов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.