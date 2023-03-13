Стартовал конкурсный отбор в новые кластеры «Профессионалитета»

Министерство просвещения России объявило конкурс на создание образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Прием заявок продлится до 3 апреля включительно.

Ожидается, что по итогам конкурса будет дополнительно создано 60 образовательно-производственных центров (кластеров). К началу 2023 года запущен и действует 141 кластер. Каждый кластер объединяет один или несколько колледжей с предприятием или предприятиями, которые совместными усилиями создают практико-ориентированную систему обучения. Ее главная миссия — решить вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей российской экономики с учетом потребностей работодателей.

Кто сможет принять участие в конкурсе

В конкурсе смогут принять участие колледжи и техникумы, которые готовят специалистов:

в области педагогики,

туризма и сферы услуг,

средств массовой информации и коммуникационных технологий,

искусства и креативной индустрии и др. направлений.

Результаты конкурса

Победителям конкурса, которые готовят специалистов для средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативных индустрий, туризма и сферы услуг будут предоставлены гранты в размере 70 млн рублей.

Победителям, которые готовят специалистов для организаций образования, клинической и профилактической медицины, правоохранительной сферы и управления гранты составят 60,5 млн рублей.

Инвестиции

С учетом созданных с начала нынешнего года 70 образовательно-производственных кластеров, в которые из федерального бюджета уже инвестированы 7 млрд рублей, совокупные инвестиции в модернизацию организаций СПО из федерального бюджета в 2023 году составят 10,9 млрд рублей.

В создание кластеров также будут инвестированы средства региональных бюджетов и организаций — партнеров.

Важно, что если раньше образовательно-производственные кластеры были созданы в 16 отраслях промышленности и сельского хозяйства, то сейчас образовательные кластеры формируются с участием колледжей и техникумов в непроизводственной сфере. Организациями и партнерами могут быть компании малого и среднего бизнеса.

«Профессионалитет сегодня является флагманским проектом модернизации системы среднего профессионального образования, — говорит Наталия Золотарева, руководитель Института развития профессионального образования, который является оператором федерального проекта “Профессионалитет”. — Его цель — максимально приблизить подготовку рабочих кадров к потребностям конкретных предприятий региона через создание образовательно-производственных и образовательных кластеров. В рамках партнерского соглашения, предприятия участвуют в управлении колледжем: регулируют разработку и реализацию образовательных программ, определяют требуемое оснащение мастерских, привлекают своих работников к наставничеству на производстве и др. Отличительная особенность образовательных программ Профессионалитета — подготовка кадров под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера».

Подробные сведения об условиях конкурса размещены на портале Минфина России , а также на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

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