Стартовал open call для AR-художников «Москва.Тренды»

У AR-художников появилась возможность поразмышлять о трендах города и перенести их в другое измерение, творчески «преобразив» Цифровое деловое пространство (ЦДП).
Агентство инноваций Москвы, Культурный центр ЗИЛ и SAS Metagallery объявляют прием AR-работ на конкурс цифрового искусства «Москва.Тренды». Художников и дизайнеров приглашают визуализировать свои представления о будущем столицы в формате дополненной реальности, используя образ ЦДП — одного из самых инновационных пространств города, расположенного на Покровке, 47.
«Уникальная способность digital-авторов видеть мир исключительно через цифровые призмы формирует для зрителей новое измерение нашей реальности. Участие в open call — это уникальная возможность не только продемонстрировать свои навыки и идеи, но и получить признание в цифровом сообществе. Вместе мы можем развивать инновационный подход к современному искусству, вдохновлять других, показывать, насколько цифровой арт важен для нашего мира. Дайте волю своему воображению и позвольте вашим идеям воплотиться в жизнь», — отметила куратор конкурса, художник и основатель первой российской мета-институции SAS Metagallery Стелла Лабужская.
Экспертами и жюри проекта выступят:
- Глеб Солнцев, мультидисциплинарный художник, цифровой художник,
- Руслан Вяльцев, арт-директор студии 2MRW,
- Олег Доу, художник,
- Виктор Поляков, автор световых инсталляций, паблик-арт объектов, кинетических скульптур,
- Антон Гусев, предприниматель, аналитик, писатель, основатель WEB 3.0 системы CLC,
- Макс Гошко-Даньков, художник, куратор, основатель проекта Digital Fashion WW,
- Алексей Андреев, художник, работающий в технике цифровой живописи,
- Кирилл Кудрявцев, увлеченный крипто-евангелист, соучредитель арт - группы Instigators
- Арт-группа Synticate, Владислав Ткачук и Роман Цуканов — одни из самых технологичных и зрелищных художников в России,
- Екатерина Фоминых-Капица, Член правления Творческого союза художников России, председатель секции «Креативные индустрии»,
- Misha Libertee, художник и мультидисциплинарный дизайнер,
- Виктория Баева, международный фотограф, участница каталога 35AWARDS,
- Владимир Шабасон, стратегический директор Self.team, разработчика первой российской платформы по инвестированию в современное искусство Myinvest.art,
- Полина Уханова, искусствовед, куратор выставок, эксперт и семиотик моды.
Работы принимаются до 15 сентября, результаты станут известны 20 сентября 2023 года. Работы финалистов можно будет увидеть на фестивале «Ночь инноваций» 29 сентября в Цифровом деловом пространстве, а трое победителей конкурса примут участие в экспозиции SAS Metagallery в Дубае.
Open call проходит в рамках «Ночи инноваций» — фестиваля о технологиях, которые делают нашу жизнь ярче и наполняя ее новыми впечатлениями, расширяя границы привычного.
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