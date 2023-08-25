Стартовал open call для AR-художников «Москва.Тренды»

У AR-художников появилась возможность поразмышлять о трендах города и перенести их в другое измерение, творчески «преобразив» Цифровое деловое пространство (ЦДП).

Агентство инноваций Москвы, Культурный центр ЗИЛ и SAS Metagallery объявляют прием AR-работ на конкурс цифрового искусства «Москва.Тренды». Художников и дизайнеров приглашают визуализировать свои представления о будущем столицы в формате дополненной реальности, используя образ ЦДП — одного из самых инновационных пространств города, расположенного на Покровке, 47.

«Уникальная способность digital-авторов видеть мир исключительно через цифровые призмы формирует для зрителей новое измерение нашей реальности. Участие в open call — это уникальная возможность не только продемонстрировать свои навыки и идеи, но и получить признание в цифровом сообществе. Вместе мы можем развивать инновационный подход к современному искусству, вдохновлять других, показывать, насколько цифровой арт важен для нашего мира. Дайте волю своему воображению и позвольте вашим идеям воплотиться в жизнь», — отметила куратор конкурса, художник и основатель первой российской мета-институции SAS Metagallery Стелла Лабужская.

Экспертами и жюри проекта выступят:

Глеб Солнцев, мультидисциплинарный художник, цифровой художник,

Руслан Вяльцев, арт-директор студии 2MRW,

Олег Доу, художник,

Виктор Поляков, автор световых инсталляций, паблик-арт объектов, кинетических скульптур,

Антон Гусев, предприниматель, аналитик, писатель, основатель WEB 3.0 системы CLC,

Макс Гошко-Даньков, художник, куратор, основатель проекта Digital Fashion WW,

Алексей Андреев, художник, работающий в технике цифровой живописи,

Кирилл Кудрявцев, увлеченный крипто-евангелист, соучредитель арт - группы Instigators

Арт-группа Synticate, Владислав Ткачук и Роман Цуканов — одни из самых технологичных и зрелищных художников в России,

Екатерина Фоминых-Капица, Член правления Творческого союза художников России, председатель секции «Креативные индустрии»,

Misha Libertee, художник и мультидисциплинарный дизайнер,

Виктория Баева, международный фотограф, участница каталога 35AWARDS,

Владимир Шабасон, стратегический директор Self.team, разработчика первой российской платформы по инвестированию в современное искусство Myinvest.art,

Полина Уханова, искусствовед, куратор выставок, эксперт и семиотик моды.

Работы принимаются до 15 сентября, результаты станут известны 20 сентября 2023 года. Работы финалистов можно будет увидеть на фестивале «Ночь инноваций» 29 сентября в Цифровом деловом пространстве, а трое победителей конкурса примут участие в экспозиции SAS Metagallery в Дубае.

Open call проходит в рамках «Ночи инноваций» — фестиваля о технологиях, которые делают нашу жизнь ярче и наполняя ее новыми впечатлениями, расширяя границы привычного.

Страница проекта: https://zilcc.ru/innovationsnight .

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