Стартовал прием заявок на премию Альянса по защите детей в цифровой среде 

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о старте приема заявок на премию «За безопасное цифровое детство» Альянса по защите детей в цифровой среде. Альянс, одним из основателей которого стала МТС, ищет креативные и яркие проекты и предложения, которые помогут сделать Интернет дружелюбным пространством для несовершеннолетних пользователей. Принять участие в Премии могут взрослые и дети в возрасте от 14 лет.

Премия присуждается в трёх номинациях:

Уроки безопасности в Сети. Номинация рассчитана на учителей-новаторов, которые повышают уровень цифровой грамотности среди школьников. Яркие и инновационные методики преподавания, которые вовлекают учащихся в образовательный процесс, а также эффективный план практических занятий, где поднимаются самые важные темы о безопасности в Интернете, станут путем к победе в конкурсе!

Номинация рассчитана на учителей-новаторов, которые повышают уровень цифровой грамотности среди школьников. Яркие и инновационные методики преподавания, которые вовлекают учащихся в образовательный процесс, а также эффективный план практических занятий, где поднимаются самые важные темы о безопасности в Интернете, станут путем к победе в конкурсе! Взрослые и дети в Интернете . Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в безопасности во «всемирной паутине»? Альянс в данной номинации особо отметит тех родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в Интернете и безопасного взаимодействия с цифровой средой. Кто знает, может именно Ваша методика сможет стать не только лучшей, но поможет другим родителям в воспитании!

. Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в безопасности во «всемирной паутине»? Альянс в данной номинации особо отметит тех родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в Интернете и безопасного взаимодействия с цифровой средой. Кто знает, может именно Ваша методика сможет стать не только лучшей, но поможет другим родителям в воспитании! Лучший юношеский проект. Номинация рассчитана на детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже сами придумали безопасные способы взаимодействия с Интернетом и хотят рассказать о них другим. Юные активные пользователи Сети зачастую лучше взрослых знают, как бороться с кибербуллингом и не попасть в ловушку деструктивного контента, а также как использовать новые цифровые технологии. Автор самого яркого и практического проекта о том, как справиться с современными вызовами онлайн-пространства и станет лауреатом.

Конкурс по каждой номинации пройдет в два этапа, по итогам которых финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а ребята – уникальную возможность пройти стажировку в компаниях-основателях Альянса. Церемония награждения победителей пройдет в мае 2023 года в Москве на площадке III Молодёжного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023).

Подать заявку на участие в премии – https://cgitc.timepad.ru/event/2349993 .

Ознакомиться с подробными условиями участия на сайте Альянса – https://internetforkids.ru/news/nachinaetsya-priem-zayavok-na-premiyu-alyansa-po-zashchite-detey-v-tsifrovoy-srede .

Срок подачи заявок – до 17 апреля 2023 года включительно.

Альянс по защите детей в цифровой среде – это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

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