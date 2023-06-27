Стартовал прием заявок на премию IPI Award

Общероссийская профессиональная премия Innovative Public Interiors Award (IPI Award) открывает прием заявок на конкурс общественных интерьеров, демонстрирующих инновационный и ответственный подход к работе с пространством. В этом году Премия проводится во второй раз, ее основные критерии – функциональность, устойчивость, креативность и социальный эффект от реализованных проектов. Заявки на конкурс принимаются до конца августа.

Основная задача IPI Award – продвигать качественные и прогрессивные дизайнерские решения, выходящие за рамки общепринятых подходов. Эти решения отвечают современным потребностям человека в психологическом комфорте, безопасности, социальной и физической активности.

По словам идеолога Премии и одного из членов ее оргкомитета, архитектора Юлии Тряскиной: «Мы задумывали IPIA Award как конкурс идей, а не красивых картинок. Это социальный проект, который формулирует новый подход к общественным пространствам, направленный на физическое и ментальное здоровье человека. Прошлогодняя премия показала востребованность этой темы в архитектурно-строительном сообществе, и мы рады во второй раз стать площадкой для диалога и сотрудничества между всеми участниками рынка».

В 2022 году обладателем звания «Выбор года» стал комплекс Пакгаузов в Нижнем Новгороде, который продемонстрировал не только оригинальный подход к сохранению и приспособлению объектов исторического наследия, но и новый взгляд на создание культурной институции, вернувшей жизнь и творчество в депрессивное пространство старого речного порта.

Создание инновационных общественных интерьеров — результат слаженной работы заказчиков, архитекторов, дизайнеров, подрядчиков, поставщиков и производителей. Выдвигать объекты на конкурс может любой представитель команды проекта. Одна компания вправе подать до трех заявок. В конкурсе могут участвовать объекты, завершенные не более пяти лет назад.

Номинации Премии в 2023 году:

Культура. Номинация включает музеи, театры, кинотеатры, галереи, библиотеки, культурные центры и т. д;

Образование. Номинация включает университеты и кампусы, образовательные центры, школы и детские сады;

Туризм. Номинация включает зоны общего пользования во всех видах объектов туристической и рекреационной индустрии;

Рестораны. Номинация включает все типы предприятий общественного питания, в том числе: рестораны, кафе, бары, фуд-корты и дегустационные залы;

Здоровье. Номинация включает все типы общественных пространств и помещений, предназначенных для оздоровительных и медицинских процедур;

Спорт. Номинация включает объекты для занятий всеми видами спорта и физической активности;

Ретейл. Номинация включает магазины, бутики, салоны, шоу-румы и общественные пространства в торгово-развлекательных центрах площадью не более 1000 кв.м.;

Реконструкция. Номинация включает реконструкцию общественного интерьера любой типологии, созданного до конца XX века.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.ipiaward.com. Все конкурсные объекты оцениваются членами экспертного совета по 10-балльной шкале. Проекты, набравшие максимальное количество баллов, выходят в шорт-лист. Авторы объектов представляют жюри свои идеи и их реализацию в формате видео-презентаций. Члены жюри выбирают одного победителя в каждой номинации (Winners) – обладателя премии IPI Award. Также они могут выделить до двух лауреатов Премии (Highly Сommended). В заключение среди восьми проектов-победителей в номинациях экспертный совет выбирает лучший, которому присуждается звание «Выбор года. IPI Award 2023» (Choice of the Year IPI Award 2023).

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии IPI Award запланирована на ноябрь 2023.

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