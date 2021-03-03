Стартовал прием заявок на проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках»

Московский продюсерский центр 3 марта запускает 11-ый сезон проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Сбор заявок на конкурс продлится до 21 марта. Подать заявку на участие может любой желающий.

Директор Московского продюсерского центра Андрей Петров рассказал о том, какие возможности проект дает музыкантам: «В «Плейлисте Моспродюсер | Музыка в парках» могут участвовать как начинающие, так и уже состоявшиеся музыканты. По опыту – зазвучать в парке может самый неожиданный трек. Для нашего экспертного жюри имена не имеют значения, важны – качество треков, интересное исполнение и соответствие заданной тематике. Даже если вы никогда ранее не участвовали в музыкальных проектах, подавать заявку однозначно стоит. Потому что это не только возможность показать свое творчество городу и найти новых слушателей, но и шанс попасть в один плейлист с известными артистами. В прошлом сезоне мы получили 1091 заявку с 1606 треками, надеемся, что в весеннем сезоне участников будет еще больше. Желаем удачи!».

Отбор участников проходит в несколько этапов:

На первом этапе музыканты заполняют анкету на сайте Московского продюсерского центра в период с 3 по 21 марта. К анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал.

На втором этапе экспертное жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках летом 2021 года.

И на третьем этапе – уже 19 апреля будут объявлены имена победителей конкурса «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» на сайте и в социальных сетях Московского продюсерского центра.

Анкета для участников на сайте: mosproducer.ru

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