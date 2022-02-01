31 января 2022 года стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне Московского областного проекта «Театральный поединок». Подмосковье – первый регион в России, в котором родился и активно развивается конкурс по актерской импровизации с участием учащихся детских школ искусств и представителей молодежных театральных коллективов.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить заявку, снять и отправить видеовизитку от коллектива и пройти заочный конкурсный этап.

Прием заявок на участие в проекте продлится до 10 февраля включительно.

28 февраля экспертная комиссия подведет итоги отборочного этапа, в результате чего будут объявлены 32 коллектива-участника проекта.

С марта по декабрь 2022 года будут проведены образовательная и конкурсная программы.

В каждом коллективе-участнике пройдут онлайн-тренинги и практические мастер-классы по актерской импровизации от актеров и режиссеров Москвы и Московской области, а также итоговые поединки между молодежными коллективами. На следующих этапах поединки состоятся между городами.

Во время полуфинальных игр для участников проекта состоятся мастер-классы от ведущих специалистов.

На финале соберутся все конкурсанты, чтобы принять участие в решающих играх, воркшопах, мастер-классах. Также юные актеры станут участниками гала-концерта и церемонии закрытия.

Конкурсная программа проекта «Театральный поединок» пройдет на профессиональных сценах в формате уникальной театральной игры «Импровизационный БАТЛ», которая является состязанием в остроумии, находчивости и непредсказуемости.

Организаторы проекта – Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Центр культурных инициатив», АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры Московской области.

Подробная информация – на официальном сайте проекта https://www.teatrpoedinok.ru/2022 .

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