Стартовал прием заявок на Всероссийский урбанистический хакатон для молодых архитекторов «Города»

Стартовал прием заявок на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» , крупнейший в стране конкурс для молодых архитекторов. Хакатон проводится в целях реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта «Образование» АНО «Креативная экономика».

Хакатон - это формат, который позволяет в сжатые сроки придумать решение для поставленной задачи. Хакатон «Города» проводится с 2019 года. В этом году он снова соберет вместе талантливых молодых архитекторов и урбанистов, студентов и уже опытных профессионалов. Молодые люди под руководством кураторов разработают собственные проекты по улучшению городской среды, а победители получат офферы от представителей малого и среднего бизнеса, исследовательских центров и архитектурных бюро. В рамках конкурса участники пополнят портфолио, найдут наставников и единомышленников, получат актуальные для рынка профессиональные компетенции, а также смогут улучшить жизнь городов в регионах страны.

Прием заявок продлится до 10 июля 2023 года. 1 августа будут объявлены участники очных этапов, которые будут проходить с 7 августа по 1 декабря 2023 года в Самарской области, Приморье и Хабаровском крае. В рамках очного тура молодые специалисты будут работать в командах с кураторами, участвовать в профессиональных мастер-классах.

Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя»:

– Хакатон «Города» - рабочий инструмент, который решает и задачи молодых специалистов, и задачи развития городов. С одной стороны, регионы двигаются в рамках правительственной концепции креативных индустрий, где большой блок - это реализация проектов по развитию территории. С другой стороны, свою задачу решают молодые архитекторы и урбанисты, которые с помощью хакатона «Города» могут воплотить в жизнь свои смелые идеи. Проект существует не первый год и уже показал свою эффективность. По итогам предыдущих хакатонов многих ребят пригласили на работу в архитектурные бюро, а идеи и эскизы превратились в реализованные объекты. Так, например, в Татарстане открыт молодежный центр в Мамадыше, в Калининградской области - многофункциональное пространство «Веранда».

Развитие территорий способствует росту туристической привлекательности и уменьшает отток людей из родных городов, поскольку новые пространства становятся точкой притяжения и для горожан, и для туристов, и для бизнеса.

Арина Смирнова, создатель, наставник молодежного объединения «Веранда», представитель проекта-победителя хакатона «Города»:

– Хакатон дает возможность молодым специалистам путешествовать по стране, получать новый опыт. В рамках проекта можно не просто увидеть, а прикоснуться к жизни разных городов России. Участники могут на практике познакомиться с интересными региональными и локальными кейсами, поработать с ними, пополнить собственную экспертизу и самое важное, увидеть, как проект воплощается в реальность. Для начинающих специалистов это отличный старт и возможность наработать портфолио.

Важная особенность хакатона в том, что это площадка, где молодые специалисты обмениваются опытом прежде всего между собой, многому учатся друг друга и создают пространства для такой же молодежи, как они сами. Это, в том числе, дополнительный инструмент вовлечения молодежных сообществ на местах в развитие своих городов, способ приобретения важного навыка проектирования пространств с учетом локальных запросов.

Так, благодаря хакатону, в Черняховске уже закончен первый этап проекта по благоустройству территории Общественного социокультурного пространства «Веранда», и мы планируем продолжать работу дальше.

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