Стартовал приём заявок на IV Всероссийский конкурс «Партитура»: откроют ли молодые композиторы новую страницу в истории музыки?

На прошедшей пресс-конференции в ТАСС дали старт большому культурному марафону! С 2 февраля начался приём заявок на IV Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». Это событие, без преувеличения, ждут сотни талантливых авторов по всей стране и за её пределами.

Как заявила председатель оргкомитета Ирина Герасимова, у молодых композиторов есть время до 1 мая 2026 года, чтобы бросить творческий вызов самим себе и представить на суд экспертов свои партитуры. «Мы ожидаем сотни новых партитур и новых музыкальных идей», — поделилась она ожиданиями.

Цифры прошлого сезона говорят сами за себя: в 2024 году на конкурс обрушился шквал из 1094 заявок из 101 города России — от самых восточных рубежей до западных. География проекта расширилась, превратив «Партитуру» в настоящий международный диалог культур — к россиянам присоединились авторы из Казахстана, Беларуси и Абхазии.

Но что же ждёт победителей? Это не просто дипломы. Их музыка зазвучит под сводами главной музыкальной сцены страны — Большого зала Московской консерватории. Конкурс охватывает восемь ключевых номинаций: от масштабных симфоний и камерных опус до оперы, балета, хоровой музыки и даже произведений для кино.

По словам народного артиста России, члена жюри Максима Дунаевского, «»Партитура» — это гораздо больше, чем состязание. Это мост между поколениями, мощный импульс и ответ на вопрос, ради чего композиторы днями и ночами оттачивают своё мастерство.

Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив и всем профессиональным сообществом, задуман не как финиш, а как яркий старт для будущей карьеры. Для молодых авторов это шанс быть услышанными. Для всех нас — возможность стать свидетелями рождения новой классики.

Ваше время звучать!»