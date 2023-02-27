Стартовал проект «Уличный артист в парках»

Московский продюсерский центр ищет талантливых артистов для выступлений в парках в течение всего летнего сезона проекта «Уличный артист в парках». По его итогам будут отобраны лучшие музыканты, танцоры, актёры, художники и мимы, которые получат возможность продемонстрировать своё творчество в главных парках столицы.

Чтобы участвовать в проекте «Уличный артист в парках», необходимо заполнить анкету на официальном сайте Моспродюсер и приложить к ней видео с выступлением артиста или коллектива. Главными критериями отбора являются исполнительское мастерство, сценический образ и общее впечатление от выступления.

Сам проект пройдет в несколько этапов:

27 февраля - 19 марта – сбор заявок участников;

17-20 апреля – живые прослушивания с участием представителей парков;

2 мая – объявление победителей;

Май – выход артистов на площадки столицы.

«Проект несёт в себе высокую социальную и культурную значимость, поскольку делает уличное творчество артистов доступным для людей разных возрастов и профессий. Мы замечаем, как отношение к выступлениям уличных музыкантов, танцоров и актёров меняется: посетители парков становятся той самой аудиторией, которая готова поддержать тебя вне зависимости от твоего творческого опыта или возраста. Свою публику можно найти где угодно, и «Уличный артист в парках» – как раз одна из таких возможностей», – поделился директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Стоит отметить, что пилотный сезон проекта «Уличный артист в парках» в прошлом году собрал более 400 заявок артистов разных жанров. Из них победителями стали 113 участников. Они были отобраны представителями 17 главных парков Москвы, среди которых «Сокольники», «Царицыно», Парк Горького и другие. За лето к паркам-участникам присоединились «Остров Мечты», «Павелецкая Плаза», ВДНХ и Библиотека иностранной литературы. Так, музыканты, танцоры, художники, мимы и иллюзионисты выступали для жителей и гостей столицы весь летний сезон на 50 площадках.

Летом 2023 года в парках Москвы сможешь выступить и ты. Участие в проекте бесплатное. Ждём твою заявку до 19 марта включительно. Желаем удачи!

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