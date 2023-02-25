Стартовал третий набор акселератора Seasons Tech

21 февраля на открытии программы поддержки и развития инноваций в российском легпроме Seasons Tech 3.0, организованной компанией «Русские сезоны» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», лидеры отрасли сформулировали актуальные направления для разработок.

В наши дни стратегической задачей российской легкой промышленности является достижение технологического суверенитета в ключевых социально значимых подотраслях. Участники церемонии открытия, представляющие науку, бизнес, органы власти и отраслевые СМИ, обсудили роль инноваций в развитии российской легкой промышленности и обсудили конкурентные технологии, товары и сервисы, в которых нуждается отрасль.

В своей приветственной речи президент «Русских сезонов» Дарья Мациевская отметила роль акселератора в инновационном развитии российской легкой промышленности. «Основной задачей для нас в Seasons Tech является стимулирование инновационной деятельности молодых ученых и предпринимателей, которые создают будущее российской легкой промышленности. Для этого мы проводим активную работу по кооперации всех участников отрасли и служим «точкой сборки» инноваций, «мостиком» между разными сегментами легпрома – наукой, бизнесом, государством и средствами массовой информации, – отметила Дарья Мациевская. – За время работы акселератора мы, организаторы, увидели, что каждый успешный производитель, принимающий участие в программе, – не просто бизнесмен, думающий о прибыли, а член большого сообщества, готовый вносить свой вклад в развитие отрасли в целом, передавать опыт и знания молодым, развиваться, искать новые бизнес-решения и инновационные инструменты вместе с нашими участниками. То же самое справедливо в отношении всех организаций, которые поддерживают проект – государственных, общественных, частных. Хочу обратить внимание, что в третьем наборе на два трека к нам поступило более 400 заявок, и среди них - много актуальных для отрасли проектов, которые важно поддержать».

Советник по развитию компании «Иннопрактика» Анна Исаева подчеркнула важность развития отечественной легкой промышленности: «Негосударственный институт развития «Инннопрактика» поддерживает проекты, связанные с внедрением инноваций и развитием перспективных высокотехнологичных направлений. В 2018 году мы решили поддержать компанию «Русские сезоны», предложившую идею создания акселерационной программы, в рамках которой участники получают экспертизу, проходят обучение, формируют команды, тестируют продукт, привлекают инвесторов и получают заказы. Первые наборы программы показали свою востребованность на рынке как среди молодых специалистов и частных предпринимателей, так и среди индустриальных партнеров. Надеемся, что третий набор акселератора станет не только новым этапом в развитии этого проекта, но и в истории российского легпрома, где инновации займут достойное место!».

«Главная задача участников Seasons Tech, на мой взгляд, - «состыковать» свои прорывные идеи или продукты с потребностями российского легпрома и сделать это как можно быстрее. Поэтому я хочу пожелать командам и нашим производителям, выступающим в качестве индустриальных партнеров и экспертов программы, использовать шанс на акселераторе присмотреться друг к другу и найти возможности взаимовыгодного сотрудничества», — прокомментировала директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вера Хмырова.

Партнером третьего набора Seasons Tech выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Технологический партнер — компания «Термопол», Холлофайбер®.

Индустриальными партнерами третьего набора в Технологическом и Цифровом треке выступают 16 компаний – «Термопол», бренд Холлофайбер®, «Ортомода», Фабрика Нетканных Материалов «Весь Мир», Treartex, «Иннотек», «Апотекс», TKANOFF GROUP, «Лайттек», Black VR, Stayer, «Димитекс», Vikisews, Parrey, LegPromRF, «Концепт Групп», «Спортмастер».

Инфраструктурные партнеры — Российский союз производителей одежды, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере г. Москвы, Сибирский Центр дизайна (Томск), Ассоциация предприятий легкой промышленности Оренбургской области «LEGKO», кластер легкой промышленности Орловской области, Всероссийский фестиваль-конкурс МОДА 4.0, Международный научно-практический форум SMARTEX и другие организации.

Образовательными партнерами проекта стали Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Ивановский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Костромской государственный университет, Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Витебский государственный технологический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и другие отраслевые вузы России и стран Содружества.

ВКонтакте — основная социальная сеть мероприятия. Доступ к эксклюзивному контенту и прямым трансляциям можно найти в сообществе акселератора ВКонтакте. Кроме того, для участников акселератора пройдут обучающие вебинары о том, как развивать и продвигать бизнес на площадках VK.

«Акселератор — это один из способов «прокачки» компетенций. Он очень важен в разных областях - от маркетинга и продаж до таких дисциплин как командообразование и проектное проектирование. На этапе нового продукта акселератор помогает определить вектор движения, а на этапе масштабирования – позволяет проработать важные вопросы не только внутри компании, но и во внешнем контуре, на рынке. Как напутствие всем участникам — обязательно ставьте в начале пути количественные результаты, к которым хотите прийти, и в дальнейшем вы сможете легче двигаться по заданному курсу», — прокомментировала основатель компании «Ортомода», куратор рабочей группы по инклюзивной экономике Женского делового альянса БРИКС Галина Волкова.

Также на церемонии открытия выступили коммерческий директор Фабрики Нетканых Материалов «Весь Мир» Алена Габерланд, председатель совета кластера легкой промышленности Орловской области Павел Чельтер, президент Национальной ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности, генеральный директор ООО «РЛП – Ярмарка» Галина Сакович и другие.

Акселератор Seasons Tech увеличивает вовлеченность регионов России. Так, в третьем наборе акселератора примут участие специалисты из Иваново, Оренбурга, Орла, Костромы, Казани и других российских городов. Seasons Tech также активно осваивает международное направление, заключены соглашения о сотрудничестве со странами СНГ – Узбекистаном, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

В рамках открытия несколько участников Seasons Tech 3.0 продемонстрировали авторские проекты: Мила Улыбина представила «умный» костюм, который можно использовать для диагностики и реабилитации при болезнях опорно-двигательного аппарата (Ульяновск), Ольга Аверьянова – инновационный многофункциональный костюм для работы в экстремальных условиях (Москва), Александр Доронин – проект производства полиэфирных волокон из вторичных ПЭТ ресурсов (Сыктывкар), Ольга Турова – цифровой сервис для идентификации и прогнозирования свойств текстильных материалов (Омск).

«Здорово, если у участника уже есть команда, бизнес-модель или даже зарекомендовавший себя пилот или сервис. Нам интересно получить решения в области спортивных сервисов, AR/VR решения на стыке онлайн и оффлайн, которые легко встраиваются, а также инновации, которые можно применить в спортивном ритейле, чтобы стимулировать онлайн продажи, оптимизировать путь клиента по мобильному приложению и внедрить различные инновации в рамках мобильного приложения и сайта», – прокомментировал руководитель отдела нетоварных сервисов компании «Спортмастер» Сергей Вылекжанин.

По результатам прошлого набора в финал вошли 14 команд, 4 из них стали победителями и получили гранты на развитие.

В этом году на Seasons Tech 3.0 поступило более 400 заявок от студентов, аспирантов, молодых ученых, дизайнеров, предпринимателей, представителей технологических стартапов из России, а также команд, разрабатывающих инновационные решения в легкой промышленности. В ходе программы участники получат профессиональную экспертную помощь, содействие в координации всех этапов разработки проектов и тестирования продуктов, познакомятся с индустриальными партнерами и ведущими экспертами рынка легкой промышленности и инноваций в России. В рамках акселератора пройдут 8 интенсивов. Для участия в Demo Day будут отобраны 24 команды. Из них 12 команд представят результаты решения бизнес-задач от индустриальных партнеров, а другие 12 команд – свои авторские проекты. По итогам мероприятия авторы 6 проектов, обладающих, по мнению экспертного совета, максимальным бизнес-потенциалом, получат гранты на развитие.

Кроме этого, проектанты третьего набора акселерационной программы Seasons Tech примут участие в исследовании «Иннопрактики», направленном на оценку уровня развития «мягких» навыков. По словам доктора психологических наук, профессора, руководителя департамента развития человеческого ресурса компании «Иннопрактика» Андрея Подольского, результаты опросов и исследований показывают, что успех в современном мире в значительной степени зависит от уровня развития «мягких» навыков (soft skills).

«Обычно под «мягкими» навыками понимаются такие компетенции как умение эффективно работать в команде, общаться, анализировать информацию, а также развитые лидерские качества. Развитые «мягкие» навыки – это современные таланты. В определенных условиях данные качества формируются как бы сами собой. Но такие условия складываются для меньшинства школьников и молодых людей. Исследования показывают, что развитие «мягких» навыков связано с большей осознанностью, развитым уровнем рефлексии, что в свою очередь зависит от таких факторов как саморегуляция и самоотношение. Таким образом для формирования «мягких» навыков необходимо не только соответствующие образовательные программы, но и условия, которые обеспечивают мотивационно-ценностную готовность к их развитию», — уточнил Андрей Подольский. Оценка уровня развития soft skills участников программы Seasons Tech будет осуществлена дважды: в начале проекта и по его окончанию.

«Seasons Tech развивается. Первоначально сориентированный на поддержку проектов легпрома сегодня акселератор демонстрирует высокотехнологичные разработки, актуальные для различных отраслей промышленности. Это объяснимо: современные материалы универсальны и многофункциональны. Для нового сезона мы как технологический партнер усложнили межотраслевые задачи, базирующиеся именно на методиках легпрома. Надеемся, что участники смогут их решить. В конкурсных работах появляется все больше конкурентных технологий, это значит мы увидим соревнование технологий, а это и есть конструктивное развитие отрасли», — подытожил директор по развитию компании «Термопол», комиссар бренда «Холлофайбер» Владислав Иванов.

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