Стартовал Всероссийский конкурс пляжной архитектуры в рамках фестиваля набережных «ВолгаФест – 2023 »

В этом году ВолгаФест откроет летний сезон с 13 по 18 июня: событие состоится на 1-й очереди набережной, подготовка к нему традиционно стартует с архитектурного конкурса и запуска программы по радикальному переосмыслению пляжной инфраструктуры, ведь по словам организаторов, если театр начинается с вешалки, то пляж — с кабинок для переодевания.
Конкурс даст участникам возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок. Цель конкурса — создать банк идей от талантливых авторов и команд России. Итогом конкурса станет новый облик городского пляжа на ближайшие годы. Жюри выберет среди всех поступивших заявок трех победителей, работы которых будут реализованы в рамках фестиваля. Победители будут объявлены 20 апреля 2023 года.
В жюри конкурса вошли:
- Михаил Савченко — директор филиала Третьяковки в Самаре, продюсер фестиваля набережных «ВолгаФест»;
- Наталия Фишман-Бекмамбетова — эксперт в области развития городской среды;
- Юлия Василенко — исполнительный директор Московской международной биеннале молодого искусства в ММОМА;
- Виталий Стадников — кандидат архитектуры, заместитель декана Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, экс-главный архитектор Самары;
- Андрей Сяйлев — современный художник, куратор, дизайнер;
- Наталья Масталерж — архитектор, партнер архитектурного бюро NOWADAYS office;
- Рената Насыбуллина — архитектор фестиваля набережных «ВолгаФест»;
- Анастасия Альбокринова — художница, дизайнер экспозиций, арт-директор фестиваля набережных «ВолгаФест».
В этом году команда фестиваля выбрала в качестве приоритетов экологичность и долговечность, безопасность и инклюзию в широком смысле, и современный выразительный архитектурный образ как результат.Темой ВолгаФеста - 2023 выбрана «Любоовь», и текущий год организаторы фестиваля приглашают провести под ее знаком: любви к себе, к ближнему, к искусству, к месту, в котором живешь, и, конечно же, к Волге.
Правила участия:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие художники, архитекторы и дизайнеры (от 18 лет), работающие в форматах инсталляции, паблик-арта и малой архитектуры, а также те, кто только собирается попробовать свои силы в работе с объемом. Один участник или творческое объединение (группа) могут подать на конкурс не более 5 различных эскизов. Все расходы по производству объектов победителей берут на себя организаторы конкурса.
Представленные на конкурс проекты должны соответствовать критериям:
- Соответствие теме;
- Работа со спецификой места, окружающим контекстом;
- Сильная художественная составляющая решения;
- Функциональность и эргономичность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Прочность и вандалоустойчивость;
- Стоимость производства, не превышающая 300 000 рублей;
- Аудитория 0+;
- Соответствие нормам законодательства.
Конкурс уже стартовал, больше подробностей о шагах для подачи заявки и предлагаемых локациях на сайте фествиаля— http://volgafest.com
Даты проведения конкурса: 27 марта - 16 апреля 2023 года/Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.