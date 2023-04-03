Стартовал Всероссийский конкурс пляжной архитектуры в рамках фестиваля набережных «ВолгаФест – 2023 »

В этом году ВолгаФест откроет летний сезон с 13 по 18 июня: событие состоится на 1-й очереди набережной, подготовка к нему традиционно стартует с архитектурного конкурса и запуска программы по радикальному переосмыслению пляжной инфраструктуры, ведь по словам организаторов, если театр начинается с вешалки, то пляж — с кабинок для переодевания.

Конкурс даст участникам возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок. Цель конкурса — создать банк идей от талантливых авторов и команд России. Итогом конкурса станет новый облик городского пляжа на ближайшие годы. Жюри выберет среди всех поступивших заявок трех победителей, работы которых будут реализованы в рамках фестиваля. Победители будут объявлены 20 апреля 2023 года.

В жюри конкурса вошли:

Михаил Савченко — директор филиала Третьяковки в Самаре, продюсер фестиваля набережных «ВолгаФест»;

Наталия Фишман-Бекмамбетова — эксперт в области развития городской среды;

Юлия Василенко — исполнительный директор Московской международной биеннале молодого искусства в ММОМА;

Виталий Стадников — кандидат архитектуры, заместитель декана Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, экс-главный архитектор Самары;

Андрей Сяйлев — современный художник, куратор, дизайнер;

Наталья Масталерж — архитектор, партнер архитектурного бюро NOWADAYS office;

Рената Насыбуллина — архитектор фестиваля набережных «ВолгаФест»;

Анастасия Альбокринова — художница, дизайнер экспозиций, арт-директор фестиваля набережных «ВолгаФест».

В этом году команда фестиваля выбрала в качестве приоритетов экологичность и долговечность, безопасность и инклюзию в широком смысле, и современный выразительный архитектурный образ как результат.Темой ВолгаФеста - 2023 выбрана «Любоовь», и текущий год организаторы фестиваля приглашают провести под ее знаком: любви к себе, к ближнему, к искусству, к месту, в котором живешь, и, конечно же, к Волге.

Правила участия:

К участию в конкурсе приглашаются все желающие художники, архитекторы и дизайнеры (от 18 лет), работающие в форматах инсталляции, паблик-арта и малой архитектуры, а также те, кто только собирается попробовать свои силы в работе с объемом. Один участник или творческое объединение (группа) могут подать на конкурс не более 5 различных эскизов. Все расходы по производству объектов победителей берут на себя организаторы конкурса.

Представленные на конкурс проекты должны соответствовать критериям:

Соответствие теме;

Работа со спецификой места, окружающим контекстом;

Сильная художественная составляющая решения;

Функциональность и эргономичность;

Устойчивость к погодным условиям;

Прочность и вандалоустойчивость;

Стоимость производства, не превышающая 300 000 рублей;

Аудитория 0+;

Соответствие нормам законодательства.

Конкурс уже стартовал, больше подробностей о шагах для подачи заявки и предлагаемых локациях на сайте фествиаля— http://volgafest.com

Даты проведения конкурса: 27 марта - 16 апреля 2023 года/

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