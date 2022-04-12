Стартовала регистрация на архитектурные проекты арт-парка «Таврида»

11 апреля открылся прием заявок на участие в образовательном и конкурсном проектах арт-парка «Таврида». Строители и дизайнеры, художники и скульпторы, авторы инсталляций и урбанисты приглашаются к участию в мероприятиях, итогом которых станут реальные проекты, воплощенные на территории городского округа Судак в Крыму.

Архитектурный воркшоп – серия образовательных онлайн- и оффлайн-сессий, направленных на развитие молодых художников через создание проектов совместно с популярными архитекторами-экспертами. В программе: лекции и прикладные занятия, практическая работа под руководством опытных наставников, разработка проектов и последующая их реализация. Первая часть воркшопа пройдет в формате онлайн с 13 по 17 июня, вторая часть – офлайн на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму – с 4 по 11 июля.

Архитектурный конкурс – открытое соревнование творцов и креативных команд, победители которого получат возможность реализовать свой проект на территории крымского побережья. Главная идея и цель конкурса – найти современные художественные и пространственные решения, которые гармонично впишутся в ландшафт Крымского полуострова и будут способствовать обновлению и преобразованию его облика.

«Крым, и в частности Судак, стал для «Тавриды» домом – местом, которое мы очень любим и ценим. Наши творцы уже начали создавать здесь арт-парк – сегодня это 30 арт-объектов, многие из которых уже стали визитной карточкой Крыма, они узнаваемы не только в России, но и за ее пределами. В новом сезоне мы готовы сделать следующий шаг – внести лепту в благоустройство Судака. Мы давно об этом мечтали, и сейчас у нас появились для этого ресурсы и механизм действий. Конкурс и воркшоп позволят сформировать большую творческую команду и подготовить макеты архитектурных проектов. Судакчане смогут принять участие в выборе проектов, которые будут реализованы на территории городского округа и сформируют единый облик тропы Голицина, находящейся на территории природного заказника «Новый Свет», и набережной вдоль побережья бухты Капсель», – рассказывает Мария-Николь Селиванова, руководитель проекта, менеджер арт-парка «Таврида».

Участниками воркшопа и конкурса могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет: архитекторы, перформеры, дизайнеры городской среды, промышленные дизайнеры, авторы инсталляций, художники, скульпторы, представители сайнс-арта, строители, имеющие релевантный опыт.

Для участия в воркшопе необходимо подать заявку на сайте https://tavrida.art/workshop-architecture, выполнить творческое задание и предоставить портфолио (при наличии); для участия в конкурсе – заполнить заявку на сайте https://tavrida.art/arc-konkurs и представить эскиз и технические характеристики проекта. Регистрация открыта до 8 мая 2022 года.

Проекты, прошедшие конкурсный отбор, и результаты работы воркшопа будут представлены на выставке в рамках ежегодного фестиваля «Таврида.АРТ», а лучшие проекты и победители будут объявлены на церемонии закрытия.

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