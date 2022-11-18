Стартовали показы II Московского международного фестиваля архивных фильмов

16 ноября открылся Московский международный фестиваль архивных фильмов. Фестиваль пройдет с 16 по 30 ноября на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государственной Третьяковской галереи, кинотеатре «Пионер» и Музее кино.

Открытие посетили глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, генеральный директор Госфильмофонда РФ Александр Павлов, главный редактор журнала «Искусство кино» Станислав Дединский, заведующий отделом кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи Максим Павлов, генеральный директор кинокомпании «Пионер» Александра Геллер, продюсер и основатель «Параноид Анимейшн Студио» Алена Сычева, режиссёр Анна Янковская, актриса Анна Терехова, киноведы и историки кино Наум Клейман, Николай Изволов, Евгений Марголит, Валерий Фомин, Николай Майоров а также режиссер Евгений Цымбал, заведующая отделом кино- и медиаискусства Пушкинского музея Алина Стуликова, программный директор фестиваля «Святая Анна» Виктор Ян Прокофьев, атташе по аудиовизуальному сотрудничеству в России и Казахстане Эммануэль Фосийон и другие.

Фестиваль открылся сразу двумя картинами — обнаруженной лентой «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани, которая являлась одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира и отреставрированный фильм «Миражи» Петра Чардынина.

На церемонии открытия старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк рассказала о том, что фильм хранился в Госфильмофонде под прокатным дореволюционным названием «Жрица богини любви» и был атрибутирован в 2020 году. Единственная его копия хранится в Госфильмофонде.

«Танцовщица Шивы» является наиболее важной для истории мирового кино и наиболее роскошной картиной. До приезда в Госфильмофонд она хранилась в коллекции дореволюционного прокатчика Сергея Ивановича Осипова, так же как и фильм «Юдифь и Олоферн» (1909), который был представлен на первом Московском международном фестивале архивных фильмов».

В программу фестиваля вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.

Ольга Любимова — Министр культуры Российской Федерации:

«На протяжении более 20 лет Госфильмофонд России ежегодно представлял свою коллекцию киноведам, показывая архивное кино на фестивале «Белые столбы». И вот уже второй год жемчужины коллекции демонстрируются в кинотеатрах Москвы. Уверена, что фестиваль будет чрезвычайно интересен не только для профессионального сообщества — киноведов и архивистов в области кино, — но и для самой широкой аудитории».

Дмитрий Давиденко — директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России:

«Для нас большая честь поддерживать этот фестиваль, потому что он честный, искренний, с новой стороны раскрывает профессию и индустрию. Нас с вами ждут невероятные несколько недель настоящего кино. Хочу пожелать всем нам новых открытий при просмотре этих фильмов, потому что даже известные картины можно пересматривать многократно и каждый раз находить в них что-то новое»

Александр Павлов — Генеральный директор Госфильмофонда РФ:

«Помимо того, что мы работаем над сохранением кинонаследия, мы приступили к большой программе по оцифровке фильмовых материалов. В настоящее время в «Белых столбах» производится огромный центр электронного хранения. И важнейшей задачей Госфильмофонда остается популяризация нашего архива. Мы хотим приблизить наши сокровища к зрителям. На протяжении нескольких недель на 4-х площадках мы покажем 118 фильмов, организуем более 90 сеансов и проведем более 10 лекций с кураторами, киноведами и реставраторами. Особенно мы гордимся центральной программой «Реставрации и находки». И мы активно продолжим работать над тем, чтобы находить и представлять те фильмы, которые имеют бесценное достояние, чтобы жители нашей страны могли первыми увидеть эти картины».

Главной площадкой фестиваля по-прежнему остается кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион». Здесь будут представлены основные программы, в том числе секция «Реставрации и находки», в рамках которой зрители смогут познакомиться с дореволюционным кинематографом Ярославской кинофабрики Григория Либкена и сразу с тремя уникальными фильмами с участием русско-итальянской дивы Дианы Каренне, атрибуция которых стала настоящей сенсацией, ведь картин с ее участием почти не сохранилось, а биография актрисы полна загадок и «белых пятен». Также будут представлены четыре отреставрированных фильма одного из величайших режиссеров немого кино Петра Чардынина и уникальная дореволюционная лента «1812», отреставрированную копию которой Госфильмофонд РФ получил от Музея Джорджа Истмана (Нью-Йорк), поскольку оригинальная пленка не сохранилась в России.

Ольга Деревянкина — программный директор II Фестиваля архивных фильмов:

«Я бы хотела сказать несколько слов об истории фестиваля. 25 лет назад он был впервые проведен на территории «Белых столбов», за что спасибо Владимиру Сергеевичу Малышеву. Долгие годы куратором выступал Валерий Юрьевич Дмитриев, который делал очень сильные программы. Перейдя в Москву, мы сознательно отказались от куратора программ, так как в Госфильмофонде сложилась дружная команда научных сотрудников, которая подготовила интересную программу. Хочется верить, что фестиваль будет жить и дальше, а мы будем прислушиваться к запросам аудитории. В Госфильмофонде очень много фильмов и хотелось бы показывать не только шедевры, но и редкие картины».

Помимо основной программы «Реставрации и находки», пройдут 10 авторских циклов, собранных ведущими искусствоведами Госфильмофонда РФ и всемирно известными историками кино — Наумом Клейманом, Евгением Марголитом, Тамарой Шведюк и другими. А завершит фестиваль премьерный показ отреставрированной версии фильма «Начало», снятого Глебом Панфиловым на киностудии «Ленфильм» в 1970 году.

Кристина Ефременко — директор II Фестиваля архивных фильмов:

«Фестиваль этого года сознательно реализуется без фигуры главного куратора, давая пространство для коллективного высказывания: каждая из программ является результатом научной работы приглашенных или штатных научных сотрудников Госфильмофонда. Например, среди этих голосов есть место как для программы выдающегося киноведа, историка кино Наума Клеймана «Третья из трех…», так и для программы «Послевоенный научпоп» недавнего выпускника киноведческого, участника программы «Резиденции Госфильмофонда» Семена Дымшица. Тем не менее, собрать воедино и организовать более девяти кураторов — задача, которая требует программного руководства».

Большая часть показов проходит с пленки и сопровождается обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами и кураторами программ. К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Сёмен Дымшиц, Ирина Белых, Тамара Шведюк, Федерико Стриули, реставратор Аделя Хубутдинова, а также программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.

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