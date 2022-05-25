Стартовали съемки четвертого сезона детектива «Условный мент»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» продолжили работу над проектом «Условный мент». В понедельник, 23 мая, начались съемки четвертого сезона детектива. Главных героев играют Денис Рожков и Анастасия Тюнина.

Истории из жизни обитателей Охтинского района Санкт-Петербурга впервые вышли на экран осенью 2019 года. Два месяца «Условный мент» оставался одним из фаворитов эфира в своем тайм-слоте. В ключевой для канала аудитории «Все 25-59» доля составила 9,6%, обеспечив Пятому третье место среди всех федеральных каналов.

Телезрителям пришлись по душе не только сюжетные перипетии, разноплановые персонажи и приключенческая составляющая сериала, но и его музыкальность. В каждой четвертой серии звучит настоящий джаз, при этом актеры обходятся без услуг дублеров и самостоятельно играют на музыкальных инструментах произведения классиков.

Егор Бакулин, актер сериала «Условный мент»:

— Так получилось, что у всех героев есть музыкальное образование. Я в детстве освоил скрипку. А для струнника скрипка, балалайка, альт или контрабас – не имеют значения. Контрабас – совсем простой инструмент, просто очень большая скрипка. Это же всего две ноты! Ми-соль, ми-соль. Шучу, конечно, там квадрат, но басисту в этом случае проще всего. Он просто держит общую структуру композиции. В нашей команде есть банджо, труба, саксофон. Музыка задает своеобразный тон как сериалу, так и самой съемочной группе.

В каждой серии героев ждут приключения и расследования преступлений, любовные истории, встречи с друзьями и ссоры, жизненные истории о коммунальщиках и чиновниках, бандитах и авторитетах, дворниках, продавцах. Главное, что у каждой из них всегда счастливый конец.

Игорь Бедных, сценарист сериала «Условный мент»:

— Истории и судьбы каждого взятого в отдельности персонажа сложились в целую вселенную со своей устоявшейся жизнью. И теперь уже сами персонажи диктуют нам, сценаристам, что с ними должно происходить. Подсказывают логикой своей жизни, сложившимся имиджем, привычным поведением. В новом сезоне по-прежнему будут присутствовать любовь, дружеские отношения, бандитские разборки и борьба добра со злом. Открою тайну, появятся и новые персонажи. Например, рядом с Рыжовым в подъезде поселится интересная соседка. Кроме того, Дмитрию придется налаживать отношения с собственной… дочерью. Но обо всем подробно в четвертом сезоне!

С героями третьего сезона телезрители встречались этой весной каждое воскресенье. Средняя доля показа сериала в апреле-мае в ключевой аудитории «Все 25-59» составляет 6,3%. Среди зрителей старше 18 лет этот показатель — 7,5%, что на 14% превышает среднюю долю Пятого канала в выходные дни.

В четвертый сезон детектива «Условный мент» войдет 50 премьерных эпизодов.

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