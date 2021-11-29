Стартовали съемки документального сериала «Дедline» режиссера Евгения Григорьева про разрушение стереотипов о жизни людей пожилого возраста

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок документального сериала Евгения Григорьева «Дедline» из линейки KION Originals. Героями проекта стали люди старшего возраста, которые ведут яркую и насыщенную жизнь. Производством проекта занимается кинокомпания «Первое кино» при поддержке Министерства Культуры РФ. Премьера документального проекта «Дедline» эксклюзивно состоится в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.
Сериал «Дедline» — это портрет поколения зрелого возраста, которое в большинстве своем почему-то принято списывать со счетов. Однако это колоссальное заблуждение, и авторы документального сериала искореняют этот стереотип. Сегодня пожилые люди нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи, комментаторы, зрители и контент-мэйкеры, которые не только потребляют контент, но и зачастую создают его — среди популярных блогеров-миллионников немало людей пожилого возраста.
Фильм расскажет зрителям о том, что жизнь не заканчивается на пенсии, напротив, зрелость — время проживать жизнь теми, кем мы стали и наслаждаться ею.
Вопреки общественным предубеждениям, герои документального сериала «Дедline» живут насыщенной жизнью, занимаясь грамотным распределением своего времени и материальных ресурсов, наполняя мир вокруг себя самыми разными смыслами. Сегодня быть активным — это действительно важно, без всякой оглядки на возраст. Сериал покажет реальную жизнь людей в пенсионном возрасте: преодоление себя, своих страхов, проблем на грани настоящего дедлайна жизни, который заставляет переосмыслить многое и не разменивать своё время, а, наоборот, ценить и проживать его по максимуму.
Зрелость, по мнению создателей проекта, это не упущенная пора, а время для ярких историй и реализации возможностей, даже если в предыдущие годы жизни не удалось для этого создать фундамент — всё возможно в первый раз в любом возрасте. Герои «Дедline» работают в коммерческой индустрии и зарабатывают, транслируя в социум мечты о здоровье, богатстве и долголетии. Их жизнь — уникальный пример для всех окружающих, как можно проживать зрелые годы. Не словами, но делами, они отвечают на возрастные кризисы молодых людей, оставляя им веру и надежду на яркое будущее.
Режиссер, креативный продюсер и автор концепции сериала — Евгений Григорьев («Про рок», «Хенд Мейд», «Подельники»), режиссер-постановщик — Борис Никлавис. Продюсеры проекта — Игорь Мишин, Ангелина Ашман (Голикова) и Ольга Ерофеева-Муравьева. Автор идеи — Маргарита Саяпина. Сценаристы — Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая.
Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник, Михаил Ястребов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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