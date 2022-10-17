Стартовали съемки криминальной драмы «Гнать»

В Москве стартовали съемки драматического проекта для PREMIER под рабочим названием «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Фёдором Федотовым в главных ролях. Производством проекта занимается Good Story Media. Премьера запланирована на 2023 год.

В сериале «Гнать» будет 6 серий хронометражем в один час каждая. Генеральный продюсер проекта – Антон Щукин, креативный продюсер – Тимофей Шарипов, автор сценария – Георгий Меньшиков, режиссер – Динар Гарипов.

Действие драмы происходит в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. Каждый старался забрать себе хотя бы малую часть золотых запасов предприятия. В наше время завод – под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом – все довольны.

Только главный герой – молодой авто-угонщик по кличке Цыган не считает новую систему работы завода честной. Он вершит «справедливость» и угоняет машины только у тех, «кто этого заслуживает», а таких, по его мнению, в городе не мало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни – смерть отца. Цыган хочет отомстить виновникам, но не знает, кто они – со смерти отца прошло 20 лет. В один день в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин всего города Леонид Максимович. Встреча героев становится судьбоносной для обоих…

«Эта история о проклятом и благословенном месте, о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев, не вернувшихся из эпохи 90-х, любыми путями восстановить справедливость – так, как они эту справедливость понимают. Город этот проклят уже только за то, что здесь слишком многие поклонялись золотому тельцу. Кто кого плавит: люди золото, или золото – людей?», — говорит автор сценария Георгий Меньшиков.

В ролях: Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Фёдор Федотов, Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

Съемки сезона пройдут в Москве, Московской области и продлятся до конца этого года. «Это уже не первый проект, который я буду делать с командой Good Story Media. В прошлом году мы совместно работали над вторым сезоном сериала «Территория», который в ближайшее время уже выйдет на PREMIER и вот приступили к новым съемкам. Проект «Гнать» — очень качественный и интересный материал для любого режиссера и отлично подобранный актерский состав. Уверен, что результат нашей работы не оставит зрителей равнодушными», — говорит режиссер Динар Гарипов.

Сериал «Гнать» выйдет эксклюзивно на PREMIER в следующем году. Точные сроки будут анонсированы позднее.

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